Начальник нового Управления по обеспечению безопасного туризма ГУВД Ташкента, заместитель начальника ГУВД Рустам Сайфулов на брифинге во вторник рассказал о задачах и планах новой структуры.
Подразделение создано согласно мартовскому постановлению президента Узбекистана о внедрении системы обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта и туризма. С конца 2017 года управления по безопасному туризма действуют в УВД Самаркандской, Кашкадарьинской, Бухарской и Хорезмской областей.
Работа управления будет включать обеспечение общественной безопасности, анализ совершенных преступлений и правонарушений с выработкой мер по их предупреждению, а также ведение следственной деятельности и уголовного розыска.
Совместно с Департаментом по развитию туризма хокимията столицы и другими ведомствами разрабатывается Концепция безопасного туризма в Ташкенте. Ожидается, что она будет утверждена в ближайшее время.
Создается система оказания неотложной помощи туристам в чрезвычайных ситуациях. Прорабатывается внедрение отдельного короткого номера специальной телефонной линии для связи с управлением. Она будет доступна в том числе в отелях и в метро.
Рустам Сайфулов отметил, что вопрос безопасности туристов зависит в том числе от подготовленности персонала отелей, ресторанов и других объектов. Для этого будут определены ответственные лица, способные принимать решения в нужных ситуациях.
В распоряжении нового управления имеются легковые автомобили, мотороллеры и мотоциклы, а также микроавтобус. У подразделения будет своя символика, на форме сотрудников будут отличительные знаки.
Рустам Сайфулов подчеркнул, что кандидаты на должность сотрудников управления будут проходить ряд собеседований и сдавать тесты на знание английского языка. Сотрудники также каждые два года должны будут подтверждать уровень знания иностранного языка.
«В настоящее время подразделение формируется из действующих сотрудников [ГУВД]. Следующим этапом станет привлечение гражданских лиц. На период проведения крупных мероприятий с участием туристов будет возможность привлечения волонтеров из числа студентов и активной молодежи. [Они] на договорной основе будут оказывать содействие в обеспечении безопасности. Механизм прорабатывается», — сказал Рустам Сайфулов.
Замначальника ГУВД добавил, что за первое полугодие в столице случаев преступности в отношении туристов и преступлений, совершенных туристами, практически не отмечалось, хотя встречались отдельные случаи нарушения правопорядка.
Марина Кондюкова
А Ташкентская область за бортом? Курортная зона всё-таки! Здесь тоже такое управление нужно, да и вообще свежая кровь во всех структурах.
Madik Boltaev
Уточните безопасность туристов или ИНТУРИСТОВ. Обычно на наших внутренних туристов никто не обращает внимания.
ODAM ODAMOV
Не уверен что найдется много желающих работать в этом новом управлений. Изучение иностранного языка — вещь нелегкая. И клиентура непростая. С иностранцами не пройдет подход применимый к нашим гражданам (“Я Милиционер, я всегда прав!“). С ними надо быть в белых перчатках. Так что уверен что перевод в новое управление будет расцениваться большинством милиционеров как наказание.
Александр Бодягин
МОЛОДЦЫ!!!