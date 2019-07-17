Начальник нового Управления по обеспечению безопасного туризма ГУВД Ташкента, заместитель начальника ГУВД Рустам Сайфулов на брифинге во вторник рассказал о задачах и планах новой структуры.

Подразделение создано согласно мартовскому постановлению президента Узбекистана о внедрении системы обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта и туризма. С конца 2017 года управления по безопасному туризма действуют в УВД Самаркандской, Кашкадарьинской, Бухарской и Хорезмской областей.

Работа управления будет включать обеспечение общественной безопасности, анализ совершенных преступлений и правонарушений с выработкой мер по их предупреждению, а также ведение следственной деятельности и уголовного розыска.

Совместно с Департаментом по развитию туризма хокимията столицы и другими ведомствами разрабатывается Концепция безопасного туризма в Ташкенте. Ожидается, что она будет утверждена в ближайшее время.

Создается система оказания неотложной помощи туристам в чрезвычайных ситуациях. Прорабатывается внедрение отдельного короткого номера специальной телефонной линии для связи с управлением. Она будет доступна в том числе в отелях и в метро.

Рустам Сайфулов отметил, что вопрос безопасности туристов зависит в том числе от подготовленности персонала отелей, ресторанов и других объектов. Для этого будут определены ответственные лица, способные принимать решения в нужных ситуациях.

В распоряжении нового управления имеются легковые автомобили, мотороллеры и мотоциклы, а также микроавтобус. У подразделения будет своя символика, на форме сотрудников будут отличительные знаки.

Рустам Сайфулов подчеркнул, что кандидаты на должность сотрудников управления будут проходить ряд собеседований и сдавать тесты на знание английского языка. Сотрудники также каждые два года должны будут подтверждать уровень знания иностранного языка.

«В настоящее время подразделение формируется из действующих сотрудников [ГУВД]. Следующим этапом станет привлечение гражданских лиц. На период проведения крупных мероприятий с участием туристов будет возможность привлечения волонтеров из числа студентов и активной молодежи. [Они] на договорной основе будут оказывать содействие в обеспечении безопасности. Механизм прорабатывается», — сказал Рустам Сайфулов.

Замначальника ГУВД добавил, что за первое полугодие в столице случаев преступности в отношении туристов и преступлений, совершенных туристами, практически не отмечалось, хотя встречались отдельные случаи нарушения правопорядка.