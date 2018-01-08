При управлениях внутренних дел Бухарской, Самаркандской, Хорезмской и Кашкадарьинской областей созданы управления по обеспечению безопасного туризма. Об этом в интервью УзА сообщил пресс-секретарь министра внутренних дел Кутбиддин Бурхонов.

Начальники этих управлений уже назначены, они являются заместителями начальника УВД области, отметил он. На работу приняты сотрудники, владеющие иностранными языками.

Кроме того, в УВД этих областей будут функционировать ситуационные центры, которые займутся мониторингом состояния безопасности туризма, информированием туристов о потенциальных угрозах в режиме реального времени, содействием защите их прав и законных интересов.

На объектах транспортной инфраструктуры и сферы услуг Бухары, Самарканда, Хивы и Шахрисабза сейчас устанавливаются плакаты, знаки и указатели.

Напомним, Кабинет Министров Узбекистана 23 ноября утвердил Концепцию обеспечения безопасного туризма в Бухаре, Самарканде, Хиве и Шахрисабзе. Намечено создание единой информационной базы организаций, оказывающих услуги в сфере туризма, мобильного приложения для туристов, внедрение электронной информационной системы «Э-мехмон» («Э-гость») и единого аппаратно-программного комплекса «Безопасный туризм».