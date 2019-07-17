Узбекистан и Афганистан договорились активизировать взаимную торговлю и транзит грузов, а также реализовать проекты в промышленности и геологоразведке в ходе первого заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в среду Ташкенте, передает корреспондент «Газеты.uz».

"Узбекская сторона в ходе заседания предложила разработать совместно с ведомствами Афганистана проект соглашения о развитии межграничной торговли", — сказал в ходе заседания сопредседатель комиссии, советник премьер-министра Узбекистана Нодир Отажонов. По его словам, в частности, предлагается активно использовать международный центр логистики «Термез Карго»

Нодир Отажонов сообщил, что по итогам 2018 года товарооборот между двумя странами достиг 600 млн долларов, а в январе-мае нынешнего года этот показатель составил 215 млн долларов.

«Нас волнует снижение объема товарооборота между двумя странами. Мы должны быстрыми темпами исправить эту ситуацию», — отметил советник премьера Узбекистана.

В предложенном узбекской стороной списке перспективных проектов — организация в Афганистане крупноузловой сборки легковых автомобилей UzAuto, поставки нефтепродуктов и пищевого этилового спирта, а также участие в восстановлении текстильной фабрики в Мазари-Шарифе, трех масложировых предприятий и оборудования энергосетей.

Сопредседатель с афганской стороны, министр финансов Мухаммед Каюми, в свою очередь, отметил готовность Кабула помочь Ташкенту в открытии в стране новых торговых домов Узбекистана и обеспечить доступ к геологоразведке и разработке афганских недр.

«Горнодобывающая отрасль является перспективным направлением в Афганистане, так как залежи известных месторождений полезных ископаемых в стране оцениваются экспертами в 1 трлн долларов», — отметил афганский министр. В частности, речь идет об изучении узбекскими специалистами месторождения железной руды и Тирпульского нефтегазового бассейна на западе Афганистана.

Значительное место в повестке первого заседания МПК также заняли вопросы активизации взаимного транзита грузов. По данным министерства транспорта Узбекистана, в 2019 году компания «Узбекистон темир йуллари» установила скидку в 20% на перевозку зерна и муки из Казахстана в Афганистан, а также отменила дополнительные сборы на коммерческие грузы, вывозимые из соседней страны.

«Для активизации транзита афганская сторона намерена предоставить Ташкенту номенклатуру и объемы экспорта грузов из Афганистана в Китай и страны ЕС», — отметил глава Минфина Афганистана.

Заместитель министра транспорта Узбекистана Даврон Дехканов добавил, что помимо железнодорожной сферы активизируется авиасообщение между двумя странами.

«В Узбекистане в ближайшее время может сформироваться крупный транспортный хаб для авиаперевозок из Афганистана», — считает замминистра. Он напомнил, что в ноябре 2017 года афганская Kam Air открыла регулярный рейс «Кабул — Ташкент», а в настоящее время авиационные власти двух стран рассматривают возможность полетов между столицей Узбекистана и Мазари-Шарифом.

Узбекистан в последнее время предпринимает меры по активизации отношений с Афганистаном в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В конце января 2017 года в ходе визита делегации Узбекистана в Кабул стороны подписали «дорожную карту» по увеличению торгового оборота до 1,5 млрд долларов.

В декабре того же года в ходе визита в Ташкент Ашрафа Гани также подписано более 40 контрактов на поставку продукции предприятий и компаний Узбекистана в Афганистан на общую сумму свыше 500 млн долларов. Тогда же правительства двух стран подписали соглашение о строительстве железной дороги «Мазари-Шариф -Шиберган — Маймана — Герат» и линии электропередачи «Сурхан — Пули Хумри» для стабильного энергоснабжения Кабула.