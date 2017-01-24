Ташкент и Кабул подписали экономическую «дорожную карту»

Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел встретилась с Президентом Афганистана и другими официальными лицами.

Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым в рамках официального визита в Афганистан провела встречи и переговоры в Кабуле, сообщила пресс-служба МИДа.

На приеме у Президента Мухаммада Ашрафа Гани были обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних отношений на различных направлениях, а также международной и региональной политики.

Подчеркивалось, что отношения между двумя странами благодаря политической воле руководства Узбекистана и Афганистана обрели совершенно новую динамику и характер. Это проявляется в активизации сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

Абдулазиз Камилов передал Мухаммаду Ашрафу Гани личное послание Президента Шавката Мирзиеёва с приглашением посетить Узбекистан с официальным визитом.

В рамках визита подписана двусторонняя торгово-экономическая «Дорожная карта», реализация которой позволит в кратчайшие сроки довести показатели товарооборота до 1,5 млрд долларов США. В январе-октябре 2016 года эта цифра составила 429 млн долларов.

Кроме того, подписаны Протокол о намерениях по развитию взаимодействия в сфере транспортной инфраструктуры, предусматривающий участие узбекской стороны в совместных железнодорожных и автодорожных проектах, Протокол о намерениях по созданию Совместной комиссии по вопросам безопасности и Соглашение между министерствами внутренних дел о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Представители бизнес-структур Узбекистана и Афганистана заключили контракты о поставках лекарственных средств и медицинских изделий, автомобилей «скорой помощи», продовольственной пшеницы, электробытовой техники на общую сумму свыше 49,3 млн долларов.

В Кабуле состоялось официальная церемония открытия торгового дома «Узсаноатэкспорт». Здесь предусматривается создание постоянно действующей выставки продукции узбекских производителей «Сделано в Узбекистане».

Делегация Узбекистана также встретилась со старшим советником Президента Афганистана по экономическим вопросам Хумаюном Каюми, специальным представителем Президента по развитию сотрудничества со странами Центральной Азии и Россией Махаммадом Шокиром Коргаром и министром иностранных дел Салахиддином Раббани.

Текст: «Газета.uz» 8 249