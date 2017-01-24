EN РУ O`Z ЎЗ
25 января, Среда Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани.

Фото: МИД

Ташкент и Кабул подписали экономическую «дорожную карту»

Узбекистан и Афганистан подписали торгово-экономическую «дорожную карту», предусматривающую увеличение товарооборота.

Вчера, 22:39   Экономика  

Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел встретилась с Президентом Афганистана и другими официальными лицами.

Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым в рамках официального визита в Афганистан провела встречи и переговоры в Кабуле, сообщила пресс-служба МИДа.

На приеме у Президента Мухаммада Ашрафа Гани были обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних отношений на различных направлениях, а также международной и региональной политики.

Подчеркивалось, что отношения между двумя странами благодаря политической воле руководства Узбекистана и Афганистана обрели совершенно новую динамику и характер. Это проявляется в активизации сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

Абдулазиз Камилов передал Мухаммаду Ашрафу Гани личное послание Президента Шавката Мирзиеёва с приглашением посетить Узбекистан с официальным визитом.

В рамках визита подписана двусторонняя торгово-экономическая «Дорожная карта», реализация которой позволит в кратчайшие сроки довести показатели товарооборота до 1,5 млрд долларов США. В январе-октябре 2016 года эта цифра составила 429 млн долларов.

Кроме того, подписаны Протокол о намерениях по развитию взаимодействия в сфере транспортной инфраструктуры, предусматривающий участие узбекской стороны в совместных железнодорожных и автодорожных проектах, Протокол о намерениях по созданию Совместной комиссии по вопросам безопасности и Соглашение между министерствами внутренних дел о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Представители бизнес-структур Узбекистана и Афганистана заключили контракты о поставках лекарственных средств и медицинских изделий, автомобилей «скорой помощи», продовольственной пшеницы, электробытовой техники на общую сумму свыше 49,3 млн долларов.

В Кабуле состоялось официальная церемония открытия торгового дома «Узсаноатэкспорт». Здесь предусматривается создание постоянно действующей выставки продукции узбекских производителей «Сделано в Узбекистане».

Делегация Узбекистана также встретилась со старшим советником Президента Афганистана по экономическим вопросам Хумаюном Каюми, специальным представителем Президента по развитию сотрудничества со странами Центральной Азии и Россией Махаммадом Шокиром Коргаром и министром иностранных дел Салахиддином Раббани.

Текст: «Газета.uz»      8 249
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 12:35

Запущен сайт и Telegram-бот для заказа тандырного мяса

Сегодня, 11:40

Открылась выставка «Земля Солнца: Израиль — Узбекистану»

Сегодня, 11:23

Обзор мировых новостей

Сегодня, 11:23

В трех районах столицы временно не будет холодной воды

Сегодня, 11:03

Мероприятия в память об Исламе Каримове проходят в стране

Вчера, 23:27

Республиканский интернациональный культурный центр переедет

Вчера, 23:10

Парк Бабура будет переименован в Сад дружбы

Вчера, 22:13

В СНБ можно обратиться через интернет

Популярное

В разбирательстве между «Нестле» и Family Group поставлена точка

На истязавшего кошек жителя Ташкента наложен штраф

Парк Бабура будет переименован в Сад дружбы

На месте старого зоопарка в Ташкенте появится парк