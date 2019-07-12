Узбекистан перейдет к инвестированию в суверенные облигации других стран и сократит долю золота в запасах. Об этом сообщил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов в интервью агентству Bloomberg на полях Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге 3−5 июля.

«Мы хотим купить казначейские векселя США и долговые обязательства других стран, включая Китай, — сказал Мамаризо Нурмуратов. — Доля золота составляет около 50%, но в будущем она может быть ниже».

Это, как отмечает Bloomberg, расходится с моделью в других странах — правительства стран мира от Китая до Польши покупают золото для защиты от вероятности глобального спада и усиления геополитического стресса.

В это самое время Узбекистан накапливает весь добываемый объем золота, поэтому в последние годы запасы увеличиваются. По данным Центробанка, на 1 июня золотовалютные резервы составляли 25,8 млрд долларов (-557 млн долларов с начала года).

«Доля золота будет меньше, потому что объем золотовалютных резервов будет расти и мы будем продавать больше золота», — пояснил глава ЦБ.

По его словам, через 4−5 лет узбекские производители смогут напрямую продавать золото на мировом рынке. На данный момент, отметил он, Центральный банк покупает золото, произведенное местными компаниями в сумах и продает за доллары на валютном рынке, чтобы нивелировать влияние покупок, которое может составить около 350 млн долларов в месяц.

«Мы не поддерживаем обменный курс сумов, не пытаемся сгладить колебания, — заявил Мамаризо Нурмуратов. — Наше участие на рынке является не интервенцией в поддержку валюты, а компенсацией покупки золота».

В этом году сум снизился на 2% (курс на 9 июля — 8578 сумов за доллар). Глава ЦБ назвал возросшую волатильность «необходимым явлением, частью нормального, здорового процесса».

На полях Международного финансового конгресса руководитель Центробанка также сообщал, что Узбекистан может выпустить больше евробондов в этом году.