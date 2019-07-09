Пожар на озере Судочье в Муйнакском районе Каракалпакастана уничтожил 278 га камышовых зарослей на прибрежных островах, сообщили в пресс-службе Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

Возгорание началось 4 июля. Из-за разрядов молнии образовалось несколько очагов пожара в островных зарослях камыша в юго-восточной части секции «Коратеренг». Затем пламя распространилось с севера на юг и перешло на прибрежные территории.

Из общей площади, затронутой пожаром, 111,2 га принадлежат предприятию «Муйнак аквасаноат» и 166,8 га — орнитологическому заказнику «Судочье».

Ондатры, утки, гуси, совы, пеликаны, чайки, фламинго и другие дикие животные в зоне пожара на территории заказника не пострадали, так как для них «этот район является средой обитания и откладывания яиц, в основном, весной», отметили в пресс-службе.

Было невозможно устранить пожар на прибрежных островах, поскольку моторные лодки или люди не могли проникнуть внутрь зарослей тростника из-за болотистой местности.

Пожар прекратился только поздним вечером 6 июля. Ущерб, нанесенный камышам в системе озер Судочье, составил 225,4 млн сумов.