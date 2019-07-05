4 июля примерно в 15:30—16:00 на территории озера Судочье в Муйнакском районе Каракалпакстана из-за разрядов молнии образовалось несколько очагов пожара, сообщил «Газете.uz» сотрудник предприятия «Муйнак аква саноат» при районном хокимияте Норбай Маулимбергенов. Видео пожара в пятницу в Facebook опубликовала Лилия Николенко.

Как отметил очевидец, в четверг над озером прошла сильная гроза, сопровождавшаяся ливнем и молниями.

«Сейчас (разговор состоялся 5 июля в 19:30 — ред.) тоже горит, но не так сильно. Идет дым от тления камышей. Горит в одном месте, затухает, а потом происходит возгорание в другом месте. Небольшой огонь перекидывается по камышам», — сказал Норбай Маулимбергенов.

В отделе пожарной безопасности Муйнакского района сообщили, что сообщений о возгорании не поступало. «Нам только отправили видео из Ташкента. Но у нас по этому пожару данных нет, потому что вызов не поступал. В Кунграндском районе тоже не было вызовов».

«Мы направим туда сейчас пожарную машину (один экипаж выехал примерно в 18:30 — ред.), но она может туда не доехать, потому что там бездорожье. И сама машины будет ехать до места около 120−130 км, а это 4−5 часов по времени. Судя по видео, пожарной машине там будет тяжело, она не проедет. Вот в чем проблема», — пояснили в ОПБ.

Отдел пожарной безопасности не владеет пожарной авиатехникой или водным транспортом, отметили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Из-за редких возгораний лесных и озерных зон данный вид техники не задействован в деятельности пожарных служб.

Как сообщили «Газете.uz» в Госкомэкологии Узбекистана, при Комитете по охране окружающей среды и экологии Каракалпакстана создана специальная рабочая группа, которая уже выехала на место из Нукуса. Ожидается, что специалисты прибудут на место к полуночи и начнут изучать территорию.

Исполнительный директор Общества охраны птиц Узбекистана Роман Кашкаров сообщил, в мае 2014 года орнитологи обнаружили на острове в восточной части озера колонию из 7000 розовых фламинго и более 3000 гнезд. До и после этого случая аналогичных колоний не выявлялось.

«Для гнездования фламинго нужны особые условия: недоступные глинистые острова. Таких мест фламинго часто не находят, поэтому им приходится весной на Судочье держаться большими стаями, даже остаются на лето, так и не загнездившись», — сказал он

По его словам, пожары на озере Судочье — частое явление. «Система озер Судочье — это огромная территория (33 тысячи га). Местные жители часто поджигают тростники, потому что на месте пожарищ появляются молодые побеги, которые являются кормом для скота. Это запрещено законом, потому что в летний период в тростниках гнездится большое количество водоплавающих и околоводных птиц — цапли, выпи, пастушки, утки. Эти птицы страдают от пожаров», — рассказал он.

Роман Кашкаров, комментируя видео, назвал масштаб пожара значительным. «В данном случае, вероятно, так и произошло (пожар был вызван молнией — ред.), а ветер разнес горящий тростник на другие участки. Несомненно, ущерб орнитофауне нанесен значительный. Естественные пожары происходят практически на всех заросших тростником водоемах. Это природное явление, и в этом нет ничего критического. Главное, чтобы потери от естественных природных явлений не усугублялись человеческим воздействием», — отметил глава Общества охраны птиц.