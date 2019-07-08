Главное управление охраны Министерства внутренних дел и его территориальные подразделения переданы Национальной гвардии. Соответствующее постановление принял Кабинет Министров 3 июля, сообщила Norma.uz.

На ведомство возложена организация охраны государственных, особо важных, категорированных и иных объектов, имущества физических и юридических лиц, а также осуществление государственной политики в сфере контроля за деятельностью организаций государственной охраны.

Теперь органы государственного и хозяйственного управления, а также бюджетные организации для обеспечения пропускного режима и охраны имущества должны пользоваться на договорной основе услугами только Нацгвардии.

Тарифы охранные услуги для бюджетных организаций устанавливаются командующим Национальной гвардией по согласованию с Министерством финансов, а для других организаций — командующим Нацгвардией самостоятельно.

В составе Главного управления охраны Национальной гвардии действуют:

Отдельный батальон по охране объектов органов государственной власти и управления, расположенных в Ташкенте;

управления охраны Каракалпакстана, Ташкента и областей;

центры мониторинга и контроля технических средств охраны;

городские (районные) батальоны (отряды) охраны;

государственное унитарное предприятие Qo`riqlash Servis.

При начальнике Главного управления охраны образуется Консультативный совет в составе 7−9 опытных сотрудников Главного управления и других подразделений службы охраны, а также ученых.

Перевести Главное управление охраны из ведения МВД в ведение Национальной гвардии распорядился президент Шавкат Мирзиёев в январе.