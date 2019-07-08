Главное управление охраны Министерства внутренних дел и его территориальные подразделения переданы Национальной гвардии. Соответствующее постановление принял Кабинет Министров 3 июля, сообщила Norma.uz.
На ведомство возложена организация охраны государственных, особо важных, категорированных и иных объектов, имущества физических и юридических лиц, а также осуществление государственной политики в сфере контроля за деятельностью организаций государственной охраны.
Теперь органы государственного и хозяйственного управления, а также бюджетные организации для обеспечения пропускного режима и охраны имущества должны пользоваться на договорной основе услугами только Нацгвардии.
Тарифы охранные услуги для бюджетных организаций устанавливаются командующим Национальной гвардией по согласованию с Министерством финансов, а для других организаций — командующим Нацгвардией самостоятельно.
В составе Главного управления охраны Национальной гвардии действуют:
- Отдельный батальон по охране объектов органов государственной власти и управления, расположенных в Ташкенте;
- управления охраны Каракалпакстана, Ташкента и областей;
- центры мониторинга и контроля технических средств охраны;
- городские (районные) батальоны (отряды) охраны;
- государственное унитарное предприятие Qo`riqlash Servis.
При начальнике Главного управления охраны образуется Консультативный совет в составе 7−9 опытных сотрудников Главного управления и других подразделений службы охраны, а также ученых.
Перевести Главное управление охраны из ведения МВД в ведение Национальной гвардии распорядился президент Шавкат Мирзиёев в январе.