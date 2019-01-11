Главное управление охраны Министерства внутренних дел перейдет в структуру Национальной гвардии, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ГУВД.

Как отметили в управлении, соответствующее поручение дал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания по вопросам обеспечения мира и общественной безопасности, а также профилактики правонарушений и преступлений.

«Вопрос о передаче Главного управления охраны в ведение Национальной гвардии находится в стадии поручения», — отметили в ГУВД.

Кроме того, глава государства подверг критике Государственную службу пожарной безопасности МВД и Министерство по чрезвычайным ситуациям за слабую работу по профилактике отравлений граждан природным и угарным газом, пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

Президент поручил усилить взаимодействие этих двух структур в сфере профилактики.