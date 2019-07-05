«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты горячих турецких блюд и сладостей.

Турецкая пахлава





Турецкая пахлава по этому рецепту напоминает конфетки, пропитанные сиропом и оставляющие после себя замечательное ореховое послевкусие.

Бейти кебаб





Бейти кебаб привлекает необычным видом и удивительным вкусом. Готовое блюдо можно дополнить любым гарниром.

Котлеты по-измирски





Измир кёфтеси или котлеты по-измирски — это блюдо известное на всей территории Турции, в приготовлении которого используются простейшие ингредиенты, а томатная заправка добавляет ему неповторимый вкус.

Лахмаджун

Лахмаджун — король турецкого фаст-фуда и отличная альтернатива привычной пицце. В видеорецепте нет ничего сложного, так что это отличное блюдо, чтобы разнообразить меню.

Турецкие симиты





Симиты — это традиционные турецкие бублики с румяной сладковатой корочкой, щедро посыпанной кунжутом, и нежным вкусным мякишем.

Гёзлеме с сыром и брынзой





Гёзлеме — это невероятно вкусные турецкие тонкие лепешки с разными начинками. Для экономии времени можно приготовить из готового теста для ханума.

Экмек — турецкий хлеб





Экмек — пышный традиционный турецкий хлеб, который можно приготовить дома. В сочетании со сливочным маслом и медом эта ароматная лепешка отлично подойдет для завтрака.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

Facebook: fb.com/zirauz

Instagram: @zirauz

Telegram на узбекском языке: t.me/zirauzuz

Telegram на русском языке: t.me/zirauz

Группа в Telegram: t.me/zirauz_chat

Телефон редакции: (+99899) 837−15−15

Телефон отдела рекламы: (+99878) 148−14−15