«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты горячих турецких блюд и сладостей.
Турецкая пахлава
Турецкая пахлава по этому рецепту напоминает конфетки, пропитанные сиропом и оставляющие после себя замечательное ореховое послевкусие.
Бейти кебаб
Бейти кебаб привлекает необычным видом и удивительным вкусом. Готовое блюдо можно дополнить любым гарниром.
Котлеты по-измирски
Измир кёфтеси или котлеты по-измирски — это блюдо известное на всей территории Турции, в приготовлении которого используются простейшие ингредиенты, а томатная заправка добавляет ему неповторимый вкус.
Лахмаджун
Лахмаджун — король турецкого фаст-фуда и отличная альтернатива привычной пицце. В видеорецепте нет ничего сложного, так что это отличное блюдо, чтобы разнообразить меню.
Турецкие симиты
Симиты — это традиционные турецкие бублики с румяной сладковатой корочкой, щедро посыпанной кунжутом, и нежным вкусным мякишем.
Гёзлеме с сыром и брынзой
Гёзлеме — это невероятно вкусные турецкие тонкие лепешки с разными начинками. Для экономии времени можно приготовить из готового теста для ханума.
Экмек — турецкий хлеб
Экмек — пышный традиционный турецкий хлеб, который можно приготовить дома. В сочетании со сливочным маслом и медом эта ароматная лепешка отлично подойдет для завтрака.
Еще больше рецептов — на Zira.uz.
Facebook: fb.com/zirauz
Instagram: @zirauz
Telegram на узбекском языке: t.me/zirauzuz
Telegram на русском языке: t.me/zirauz
Группа в Telegram: t.me/zirauz_chat
Телефон редакции: (+99899) 837−15−15
Телефон отдела рекламы: (+99878) 148−14−15