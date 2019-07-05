Вопрос оптимизации тарифов на энергоресурсы обсуждался в пятницу на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщила пресс-служба главы государства.

Для бесперебойного обеспечения населения, социальных и производственных объектов электроэнергией и природным газом требуются модернизация сетей, внедрение энергосберегающих технологий и оптимизация расходов. «Без оптимизации тарифов достичь улучшения финансового состояния отраслей и активного привлечения инвестиций невозможно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «с учетом мнений специалистов и представителей общественности разработаны предложения по изменению тарифов для населения до приближенных к уровню инфляции значений». Чтобы тарифная реформа прошла безболезненно, планируется повысить минимальный размер заработной платы.

Президент подчеркнул, что информация о предлагаемых реформах по упорядочению тарифов должна быть в полной мере доведена до населения.

На совещании определены задачи по разъяснению «сути и значимости изменений в тарифах в каждой махалле с выездом на места членов Республиканской рабочей группы по пропаганде налоговых реформ, а также депутатов местных кенгашей, ответственных лиц экономических и коммунальных организаций».

На недавнем пленарном заседании Сената президент отмечал, что повысить цены на электричество, доведя их до рыночного уровня, — единственный способ привлечь инвестиции в энергетику.