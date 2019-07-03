Представительство детского фонд ООН (ЮНИСЕФ) и педагоги 2 июля обсудили проект рамочного документа национальной образовательной программы Узбекистана. Как ожидается, предварительный вариант документа будет готов к 2020 году для дальнейшей работы над учебной программой представителями сферы образования, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Цель документа — структурирование и организация учебного плана, рассказала начальник отдела по образованию ЮНИСЕФ Дипа Санкар. «Прежде чем приступить к строительству дома, вы должны понять, что хотите получить в итоге. У вас должны быть планы и чертежи. Если у вас нет плана, то вы совершите ошибки: потратите много ресурсов, средств и времени. Это можно применить и к образованию», — отметила она.

При разработке документа будет учитываться психологические потребности, интеллектуальное и социально-эмоциональное развитие, самостоятельное создание и применение знаний, также ожидания родителей и детей.

«Насколько учебная программа позволяет детям мыслить за пределами школы? Могут ли они применить полученные знания в жизни?», — обратилась к учителям Дипа Санкар. В документе имеется два основных направления — школьный предмет и компетенция ученика. «Мы должны определить, как оценивать знания учеников и, главное, как он может применить их в сложной ситуации», — подчеркнула начальник отдела по образованию ЮНИСЕФ.

Разработчики будут учитывать также гендерные вопросы и то, как внешняя среда может влиять на понимание гендерной роли и функции. По словам Дипы Санкар, в учебниках до сих пор присутствуют гендерные стереотипы, когда мать готовит еду, а отец идет на работу, поэтому при подготовке учебников необходимо подходить с точки зрения гендерной чувствительности.

Первый заместитель министра народного образования Алишер Умаров на семинаре подчеркнул, что сначала родители смотрят на состояние школы, а потом узнают, есть ли учителя-предметники. Поэтому для качественного образования также необходимы хорошо оснащенные классы, библиотеки с книгами, а также увеличение количества часов обучения по основным предметам. «Возможно ли выучить английский язык, когда в неделю на него дается два часа? Никогда. Почему мы не можем увеличить количество часов? Причина в нашей методике обучения, которая не предполагает интенсивного обучения».

По его словам, система обучения государственному языку также устарела, «учить узбекский язык по газелям — это неправильно», большую часть того, что дети учат, они не понимают. Сейчас хорошим учеником считается тот, кто знает наизусть учебник.

Алишер Умаров также отметил, что между учителями и учениками нет сотрудничества, так как первые довлеют над последними. Оценки школьника зависят от учителя, поэтому действует система «то, что сказал учитель, является верным». В связи с этим необходимо изменить методику преподавания на ту, которая позволит школьнику критически мыслить и обрести уверенность в своих знаниях.

Первый замминистра также рассказал об ошибках в школьных учебниках: в учебнике для первого класса требовалось привести пример на букву «Ф», а ученики ее еще не прошли; в учебнике геометрии не перевели задание; в учебнике географии — неправильные данные. Алишер Умаров задался вопросом, куда приведет образование, если есть учебник по физкультуре, по которому ученики не занимаются, но вынуждены приносить на занятия?

В рамках подготовки национальной программы будет приглашен международный консультант, который займется системной экспертизой учебников, подготовкой авторов учебников. Работа ЮНИСЕФ будет заключаться в предоставлении технической и консультативной помощи заинтересованным лицам: правительству, учителям, родителям и ученикам. «Изменение учебного плана — это работа в долгосрочной перспективе, нельзя взять и принять документ, необходимо учесть все необходимые моменты [в учебных планах]», — отметили на семинаре.

На прошлой неделе ЮНИСЕФ и представители сферы образования обсудили качество образования в Узбекистане. Согласно исследованию Детского фонда ООН, среди учеников четвертых классов понять прочитанное могут лишь 42,9% учащихся. На выполнение домашнего задания большинство из них затрачивают 30−60 минут. Дипа Санкар на встрече подчеркнула, что необходимо обновлять учебные планы каждые 5−10 лет.