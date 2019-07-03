2 июля под председательством генерального прокурора Узбекистана Нигматиллы Юлдашева состоялось заседание Республиканской межведомственной комиссии по рассмотрению обращений граждан страны, по заблуждению оказавшихся в составе террористических, экстремистских или иных запрещенных организаций и групп.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, рассмотрев поступившие обращения, комиссия вынесла заключение об освобождении пяти человек от уголовной ответственности и определила задачи по возврату их в Узбекистан, оказанию социально-правовой помощи, в том числе содействию в трудоустройстве.

На сегодняшний день рабочая группа комиссии рассматривает еще 8 обращений, поступивших по этому вопросу.

В сентябре прошлого года президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о совершенствовании порядка освобождения от уголовной ответственности граждан Узбекистана, по заблуждению оказавшихся в составе террористических, экстремистских или иных запрещенных организаций и групп. Заявления о раскаянии в содеянном и явке с повинной подаются в дипломатические представительства Узбекистана по месту их пребывания либо в правоохранительные органы Узбекистана.