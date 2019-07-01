В июне зарегистрировано снижение среднего уровня цен на потребительском рынке, дефляция за месяц составила 0,5%, говорится в отчете Государственного комитета Узбекистана по статистике. Цены на товары снизились на 0,8%, в том числе на продовольственные товары — на 1,8%. Непродовольственные товары стали дороже за месяц на 0,6%, услуги — на 0,7%.

В целом за январь-июнь товары и услуги на потребительском рынке стали дороже на 5,6%. Относительно июня 2018 года средний уровень цен в потребительском секторе повысился на 13,6%.

Как в 2018 году, так и в 2019 году для июня было характерно снижение общего уровня потребительских цен за месяц. В значительной степени это связано с сезонными трендами и массовым понижением цен на товары плодоовощной группы, говорится в отчете.

За полугодие продовольственные товары подорожали на 5,9%, непродовольственные товары — на 5,2%,услуги — на 5,3%. В годовом выражении (июнь 2019 года по отношению к июню 2018 года) продовольственные товары стали дороже на 16,3%, непродовольственные товары — на 10,9%, услуги — на 12,9%.

Среди продовольственных товаров лидирующие позиции по росту цен в июне занимают безалкогольные напитки (1,4%) и мясная продукция (0,8%), а также алкогольные напитки и общественное питание (по 0,7%). Снизились цены на плодоовощную продукцию: свежие помидоры (на 57,2%) и огурцы (на 52,1%), капусту (на 36,3%), арбузы (на 22,1%) и дыни (на 10,7%). На фоне этого зарегистрирован рост цен на лук (на 31,1%), цитрусовые (на 1,4%) и свеклу (на 0,1%).

В целом с начала года молочная продукция подорожала на 10,1%, алкогольная — на 8,4%, плодоовощная — на 8,1%, хлебопродукты, сахар, чай и другие продукты — на 5,3%, мясная продукция — на 5,2%, безалкогольные напитки — на 4%, масло и жиры — на 3,1%. Снижение цен отмечено только на яйца, которые за полугодие стали дешевле на 5,6%.

Говядина и баранина с начала года подорожали примерно в равной мере: баранина — на 4,8%, бескостная говядина — на 4,3%, говядина (кроме бескостного мяса) — на 4,2%. Цены на мясо домашней птицы и яйца, напротив, снизились. В течение I полугодия 2019 года максимально за месяц цены на эти продукты питания снизились в апреле (мясо домашней птицы, кроме окорочков, — на 1,8%, яйца — на 3,1%).

Молоко прибавило в цене за полгода 12,7%. На фоне ежемесячного роста цен на него в первые пять месяцев года в диапазоне от 0,5% до 5,5% за месяц, в июне зарегистрировано снижение цен на 0,5%, на что в значительной мере повлиял сезонный фактор.

Несмотря на ежемесячное снижение цен на сахар с марта по июнь, уровень цен на него в июне 2019 года был на 4% выше, чем в конце 2018 года.

Из основных групп непродовольственных товаров в июне существеннее всего повысились цены на горючее для автомобилей — на 2,1%, ткани и пряжу — на 1,3% и бытовой текстиль — на 1%.

Относительно конца 2018 года более других повысились цены на культтовары (8,8%), ткани и пряжу (7,7%) и товары личной гигиены (7,2%). Из других групп в значительной

мере подорожали печатная продукция (19,4%), средства связи (12%), моющие и чистящие средства (11,2%), основные бытовые товары и электроприборы (8,9%), а также сельскохозяйственный инвентарь (7,1%).

Среди платных услуг населению преобладающий рост цен и тарифов за месяц зарегистрирован на медицинские услуги (2,4%), услуги пассажирского транспорта

(1,4%) и бытовые услуги (1,3%).

Из бытовых услуг в июне ощутимее всего за месяц подорожали услуги по ремонту швейных изделий (2,6%), прачечных (2,2%), проката (1,8%), парикмахерских

и косметологов (1,7%).

Услуги пассажирского транспорта стали дороже в связи с повышением платы за проезд в пригородном поезде в Кашкадарьинской области на 18,8%, поездах дальнего

следования — в среднем на 1,9% и стоимости пассажирских авиаперевозок — на 7,5%.

Значительнее всего относительно конца 2018 года подорожали услуги дошкольных образовательных учреждений — на 20,5%, услуги бытового характера — на 10% и по отдыху — на 9,5%.