Президент Узбекистана 25 июня пописан закон «О ратификации протокола к Конвенции 29 Международной организации труда 1930 года о принудительном труде», сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Конвенция определяет общепризнанное в мировом сообществе требование о недопущении принудительного и обязательного труда и меры по формированию достойной позиции работника в рамках трудовых отношений.

Ратификация протокола, как ожидается, позволит Узбекистану эффективно обмениваться опытом в этой сфере с государствами, ратифицировавшими протокол.

Сама конвенция ратифицирована постановлением Олий Мажлиса Узбекистана от 30 августа 1997 года

Напомним, в феврале прошлого года МОТ заявила, что в Узбекистане прекратили систематически привлекать детей к уборке хлопка, а в ноябре мониторинг организации показал, что более 90% сборщиков урожая хлопка-сырца в 2018 году работали добровольно.