В ходе хлопковой кампании 2018 года 93% сборщиков участвовали в этом процессе добровольно, правительство Узбекистана усилило наказание чиновников за принуждение к сбору хлопка. Об этом свидетельствуют предварительные результаты мониторинга Международной организации труда (МОТ), обнародованные 21 ноября.

Для сравнения — по итогам мониторинга МОТ в 2017 году лишь 87% сборщиков хлопка заявили о добровольном участии в этом процессе.

Во время хлопкоуборочной кампании 169 руководителей местных администраций и чиновников были уволены, понижены в должности или оштрафованы за нарушения, связанные с принудительным трудом.

В ходе исследования использовались качественные и количественные методы сбора данных, проведено более 11 тысяч интервью на полях и в рамках фокус-групп, углубленных интервью и телефонных опросов. В частности, только в сентябре-ноябре опрошены 3000 участников уборки хлопка.

По данным мониторинга, в этом году не было зафиксировано систематического привлечения к сбору хлопка студентов, учителей и медицинских работников. «Однако найм групп из других государственных учреждений, организаций и предприятий встречался», — говорится в материалах МОТ.

Некоторые сборщики из этой категории сообщили, что они собирали хлопок добровольно, поскольку они получали зарплату за сбор хлопка, суточные и подарки в дополнение к их обычной зарплате. Другие отвечали, что они предпочли бы не участвовать в сборе урожая, но у них не было выбора.

Мониторинг в полях показал, что питьевая вода была обеспечена в 87% случаях, обед — в 82%, а туалет был доступен только на около 46% хлопковых полей. При увеличении заработной платы некоторые фермеры (особенно в районах, где имелось много сборщиков) уделяли меньше внимания условиям труда, а в некоторых случаях полагали, что за это несет ответственность начальник бригады. Другие фермеры старались быть более уважительными и организовали лучшие условия для привлечения сборщиков.

Из-за увеличения заработной платы больше мужчин собирали хлопок в 2018 году по сравнению с предыдущими годами. По той же причине было больше сборщиков из городов и районов и больше тех, кто впервые собирал хлопок. Повышенная заработная плата также стимулировала внутреннюю миграцию. После завершения сбора хлопка в своем районе некоторые семьи и самоорганизованные группы сборщиков поехали на сбор хлопка в другие районы и области.

В механизм обратной связи Минтруда (горячая линия и Telegram-канал) поступили 1949 обращений, которые были расследованы 200 инспекторами труда по всей стране. Федерация профсоюзов получила и обработала еще 557 дел, которые были рассмотрены 28 юристами Юридической клиники. МОТ заявила, что организации был обеспечен полный доступ к механизму обратной связи, чтобы отслеживать отдельные случаи.

По данным Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана, в этом году к сбору хлопка планировалось привлечь более 2,6 миллиона человек и выделить на оплату их труда 2,5 трлн сумов.