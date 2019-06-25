Азиатский банк развития (АБР) одобрил новую стратегию партнерства со страной (СПС) для Узбекистана. Пятилетняя стратегия партнерства, рассчитанная на 2019−2023 годы, поддерживает реформы правительства для содействия перехода экономики к более инклюзивному и рыночному пути роста, говорится в заявлении АБР, распространенном во вторник.

«Несмотря на то, что в Узбекистане наблюдается экономический рост, страна сталкивается с серьезными проблемами, включая борьбу с растущей безработицей среди молодежи, создание качественных рабочих мест, развитие частного сектора, улучшение государственной инфраструктуры и максимальное использование потенциала страны в качестве хаба для развития транспорта, торговли и регионального сотрудничества в Центральноазиатском регионе», — указано в заявлении банка.

В рамках новой стратегии АБР будет поддерживать долгосрочные задачи правительства по улучшению качества жизни людей и созданию качественных рабочих мест. Страновые операции банка будут направлены на поддержку развития частного сектора, сокращение экономических и социальных неравенств, и содействие региональному сотрудничеству и интеграции.

АБР, как ожидается, окажет содействие в улучшении городов и сел за пределами Ташкента посредством развития сельской местности и улучшения доступа к финансовым ресурсам для малых и средних предприятий, в частности, принадлежащим и возглавляемым женщинами.

Международный финансовый институт также поддержит развитие секторов животноводства, садоводства и ирригации для создания рабочих мест и улучшения источников дохода.

Банк будет усиливать поддержку инициатив регионального сотрудничества в интересах Узбекистана и способствовать развитию региональной торговли электроэнергией в рамках Центральноазиатской энергосистемы и региональной связности вдоль основных коридоров стран Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

«Через СПС мы продолжим нашу поддержку в улучшении водоснабжения и санитарии, улучшении автомобильных и железных дорог, обеспечении производства и экспорта продукции садоводства, эффективных ирригационных систем и поставок надежной электроэнергии для населения и бизнеса», — сказала глава постоянного представительства АБР в Узбекистане Синди Малвичини.

По ее словам, сотрудничество нацелено на то, чтобы люди в Узбекистане, в особенности матери и дети, получили доступ к улучшенным медицинским услугам. АБР также окажет содействие правительству в обучении молодежи современным навыкам, необходимым для поиска работы и трудоустройства.

Азиатский банк развития будет поддерживать усилия по созданию более благоприятной среды для частного сектора посредством проектов государственно-частного партнерства.

«В экономике Узбекистана преобладают государственные предприятия, что ограничивает возможности для частного сектора», — отмечается в заявлении АБР. Банк также окажет содействие в улучшении финансового менеджмента и управления в ключевых государственных предприятиях.

С момента вступления в АБР в 1995 году Узбекистан получил 72 займа на общую сумму 7,7 млрд долларов, в том числе два займа для частного сектора на общую сумму 225 млн долларов. АБР также предоставил 6 млн долларов в виде инвестиций в акционерный капитал, 218 млн долларов в виде гарантий и 93,1 млн долларов в виде грантов технического содействия.

В 2018 году АБР выделил пять займов на общую сумму 1,1 млрд долларов для повышения эффективности производства электроэнергии, услуг первичной медико-санитарной помощи, доступа к финансам для фермеров и предпринимателей, занимающихся садоводством, доступа к питьевой воде в западной части Узбекистана и экономического управления страны.