Мониторинговая группа во главе с омбудсманом Улугбеком Мухаммадиевым в июне посетила колонию общего режима для женщин №21 в Зангиатинском районе Ташкентской области, сообщил 23 июня сайт уполномоченного парламента по правам человека. С 2017 года в адрес омбудсмана от осужденных колонии поступило 203 обращения.

В ходе визита изучены условия учреждения на предмет соответствия законодательству обустройства жилых помещений, соблюдения санитарно-гигиенических требований, организации питания, труда, духовно-просветительской работы и медицинского обслуживания осужденных. В составе группы была эксперт омбудсмана в области здравоохранения.

Улугбек Мухаммадиев провел коллективные встречи более чем с 700 осужденными женщинами и личный прием 87 женщин по поступившим обращениям, которые касались преимущественно вопросов обеспечения прав членов их семей, содействия в установлении контактов с родственниками, а также имущественными и материальными правами.

В ходе визита омбудсман встретился с дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, находящейся в колонии с марта. В беседе она выразила благодарность медицинскому персоналу учреждения за внимание и своевременно оказываемую медицинскую помощь, говорится в сообщении.

Отмечается, что для медицинского обследования Гульнары Каримовой колония привлекла «ведущих специалистов в области кардиологии, неврологии, гастроэнтерологии, эндокринологии и гинекологии. Отдельные специальные обследования проведены в Центральном госпитале МВД».

«По назначению врачей она на системной основе получает необходимые медицинские препараты. На сегодняшний день общее состояние здоровья Каримовой Г. И. в целом удовлетворительное, она получает рацион здорового питания», — подчеркивается в сообщении.

Отметим, что в этот же день в Instagram-аккаунте «команды Гульнары Каримовой» появилось письмо от ее имени, в котором выражаются благодарность тем, кто ее поддерживает, и извинения перед народом.

В письме говорится: «В настоящее время меня беспокоит мое состояние здоровья и настоятельная необходимость проведения двух операций, что заставляет меня обратиться к Президенту».

По результатам мониторинга в колонии институт омбудсмана сообщает, что ее заполненность в среднем составляет 57% процентов, занятость осужденных (действуют производственные линии по пошиву одежды и текстильной продукции, выпуску керамических изделий, трудовая деятельность оплачивается) составляет в среднем 81%, в колонии работают отделы для медицинской помощи и стационарного лечения, имеется библиотека, включающая более 5000 книг.

В то же время отмечается и ряд недостатков. В ненадлежащем состоянии находятся строения и прилегающие к ним территории, отведенные для длительных встреч осужденных с родственниками, в недостаточной мере соблюдены санитарно-гигиенические требования в помещении для приготовления пищи, не привлечен на постоянную работу психолог, нет системного проведения мероприятий по повышению правовых знаний осужденных и их встреч с авторитетными представителями общественности.

Колония также не внесла предложения руководству МВД, учитывающие возможности осужденных женщин по встречам с их несовершеннолетними детьми в возрасте до 3 лет, находящимися в детском отделении учреждения, а также по жалобам относительно руководителя учреждения.

По итогам мониторинга омбудсман внес рекомендации в Кабинет Министров, Генеральную прокуратуру, а также ходатайство в МВД.

В текущем году омбудсман изучил деятельность 11 учреждений по исполнению наказания, следственных изоляторов и специальных приемников, расположенных в Ферганской Наманганской, Андижанской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях. За этот период от лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях и местах содержания под стражей, получено 582 обращения.