Министерство иностранных дел Узбекистана получило обращение правозащитной организации Human Rights Watch относительно инцидента, произошедшего 13 июня в Ташкенте с представителем организации Стивом Свердловым, сообщила пресс-служба МИДа.

«Вопрос всесторонне изучается. По результатам будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», — говорится в заявлении МИДа.

«Узбекская сторона поддерживает деятельность „Human Rights Watch“ в Узбекистане и продолжит сотрудничество с этой и другими правозащитными организациями», — подчеркивается в заявлении.