Руководитель центральноазиатского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Стив Свердлов стал объектом агрессивной словесной атаки во время визита в Узбекистан, говорится в заявлении HRW от 14 июня.

Инцидент произошел утром 13 июня в Ташкенте в гостинице, где остановился Стив Свердлов. Туда пришли видеоблогер и основатель сайта Sayyod.com Сардор Комилов и еще четыре человека. Комилов сказал администраторам, что является гостем Свердлова, позвонил в его комнату и притворился жертвой насилия, которой нужна помощь HRW.

Когда Свердлов спустился вниз, Комилов и остальные окружили его со всех сторон, блокируя его движения, следуя за ним и снимая представителя HRW на камеру в течение 20 минут.

«Комилов подверг Свердлова словесным нападкам, используя необоснованные обвинения, многие из которых зеркалируют клевету, появившуюся в сети в последние недели. Перед тем как уйти, они сказали Свердлову „убираться к черту из Узбекистана“», — говорится в заявлении.

«Human Rights Watch полностью поддерживает своего эксперта Стива Свердлова и его выдающиеся расследования в отношении чиновников Узбекистана, которые нарушают права человека, и мы осуждаем это наглое нападение, — сказал исполнительный директор HRW Кеннет Рот. — Это явная попытка запугать Стива и, похоже, является частью продолжающейся онлайн-кампании, направленной на дискредитацию работы правозащитных организаций и правозащитников в Узбекистане. Эти усилия дискредитировать правозащитников потерпят неудачу».

HRW возобновила работу в Узбекистане в августе 2017 года. Этот инцидент резко контрастирует с другими визитами HRW на протяжении последних двух лет, в ходе которых сотрудники организации в основном могли свободно взаимодействовать с неправительственными организациями, должностными лицами и международными организациями без притеснений, отмечается в заявлении.

HRW сообщает, что с момента инцидента несколько высокопоставленных должностных лиц связались со Свердловым, чтобы получить информацию и выразить обеспокоенность.

«Human Rights Watch очень обеспокоена сигналом, который этот инцидент посылает гражданскому обществу, включая правозащитников и журналистов. Правительство должно защищать свободу слова, а также предпринимать шаги для защиты прав этих групп работать в безопасной обстановку, свободной от запугивания как в онлайн-, так и в офлайн-среде», — резюмируется в заявлении организации.

Видеозапись инцидента опубликована на YouTube-канале Sayyod.com. На ней Сардор Комилов навязчиво следует за Стивом Свердловым по холлу гостиницы, задавая вопросы про деятельность HRW и наличие аккредитации у Свердлова.

На видео видно, как Комилова, помимо оператора-мужчины, сопровождают две девушки с микрофонами и фотокамерами. На просьбу Свердлова показать визитку, Комилов ответил, что он блогер и она ему не нужна.

«Я вам настоятельно рекомендую не пытаться очернять [Узбекистан], хорошо? И раз вас уже выдворили, не надо возвращаться и делать вот такие фейковые вещи, — говорит на видео Комилов. — Вы знаете узбекский? Почему Стив Свердлов? Почему у вас русская фамилия?»

После того как Свердлов попросил администратора гостиницы позвать охрану и вызвать милицию, Комилов обозвал его «терпилой» и «истеричкой».