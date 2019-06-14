Умид Ахмаджонов подал в отставку с поста первого вице-президента Ассоциации футбола Узбекистана, сообщила пресс-служба АФУ.

По словам Ахмаджонова, он решил сложить свои полномочия в АФУ из-за большого объема работы и многочисленных зарубежных поездок, связанных с его работой вице-президентом в Олимпийском совете Азии.

«Вице-президент Олимпийского совета Азии — это очень ответственная должность. В следующем году начнутся Олимпийские игры в Токио. Поэтому времени до этого соревнования осталось немного. По данной причине я написал заявление об уходе с поста первого вице-президента Ассоциации футбола Узбекистана», — сказал он.

«Я думаю, что мы проделали большую работу для развития узбекского футбола и сделали все возможное. Результаты появятся со временем постепенно», — отметил он.

Умид Ахмаджонов работал первым вице-президентом АФУ с января 2018 года. В начале марта он был параллельно избран вице-президентом Олимпийского совета Азии.