Заместителем президента Ассоциации футбола Узбекистана избран Равшан Сайфиддинович Ирматов, сообщили «Газете.uz» в АФУ.

Кандидатура судьи была одобрена на внеочередной отчетно-выборной конференции в пятницу.

Вторым вице-президентом избран заместитель министра внутренних дел по охране общественного порядка полковник полковник Мухиддин Уткирович Жураев.

Должность первого вице-президента ассоциации осталась вакантной — накануне Умид Ахмаджонов подал в отставку.

Равшан Ирматов (1977 г. р.) является рекордсменом по количеству матчей чемпионатов мира по футболу — на 25 июня 2018 года в его активе одиннадцать игр в качестве главного судьи.