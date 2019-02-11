Ихтиёр Бахтиёрович Абдуллаев покинул должность председателя Службы государственной безопасности Узбекистана по состоянию здоровья, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве.

Ихтиёр Абдуллаев (1966 г. р.) возглавлял СГБ с 31 января 2018 года. Ранее, с 2015 года, работал генеральным прокурором Узбекистана, а с 2009 года — государственным советником президента.

Главой Службы государственной безопасности назначен генерал-лейтенант Абдусалом Абдумавлонович Азизов (1960 г. р.), освобожденный в связи с этим от поста бывшего министра обороны Узбекистана. Он возглавлял Минобороны с сентября 2017 года.

Абдусалом Азизов.

Новым министром обороны стал Баходир Курбанов, командовавший Ташкентским военным округом.





Баходир Курбанов.

Генерал-майор Баходир Курбанов с февраля 2018 года служил замминистра обороны, командующим войсками Ташкентского военного округа, включающего территории Ташкента, столичной и Сырдарьинской областей. Прежде, с декабря 2015 года он занимал пост главы столичного ГУВД.