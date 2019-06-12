Следствие по уголовному делу в отношении директора Фонда поддержки и развития независимых печатных СМИ и информационных агентств Саида-Абдулазиза Юсупова продолжается. «Газета.uz» поговорила с матерью обвиняемого, прокурором, надзирающим над следствием Службы государственной безопасности и представителем комиссионной медицинской экспертизы.

Саид-Абдулазиз Юсупов был задержан 10 мая по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и помещен в следственный изолятор СГБ. 12 мая Следственное управление СГБ привлекло его к уголовному делу в качестве обвиняемого, и к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. У Саида-Абдулазиза Юсупова имеется заболевание кровеносных сосудов, но состояние его здоровья не препятствует заключению его под стражу, говорилось в последнем заявлении Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Сразу после задержания было распространено видеообращение Саида-Абдулазиза Юсупова, записанном в сентябре прошлого года и опубликованное его братом. В нем он говорит, что если эта запись появилась в интернете, значит он «либо находится под арестом, либо за пределами страны, либо, не дай бог, погиб в результате несчастного случая».

Новые детали следствия

13 мая пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что в органы СГБ обратились граждане (их имена не называются в связи с необходимостью защиты потерпевших), от которых Юсупов обманным мошенническим путем, представляясь сотрудником спецслужб, получил 65 тысяч, 28 тысяч и 15 тысяч долларов.

11 июня Генпрокуратура сообщила «Газете.uz» подробности дела. В сообщении ведомства говорится, что Саид-Абдулазиз Юсупов присвоил:

65 тысяч долларов у лица А. А., с которым он планировал реализовать бизнес-проект, через граждан Д. С. и А. Д.;

15 тысяч долларов у Ж. Д., пообещав доставить оборудование для производства кондитерских изделий;

35 тысяч долларов у Б. Я., пообещав устроить его дочь в Ташкентский государственный юридический университет;

28 тысяч долларов у Д. С., пообещав доставить необходимое оборудование для кирпичного завода;

15 тысяч долларов, войдя в доверие к К. Е;

2000 долларов у В. С. путем мошенничества.

Всего в 2013—2017 годах Юсупов, по данным Генпрокуратуры, получил обманным путем 160 тысяч долларов. Троим пострадавшим он вернуул 2300 долларов, оставшиеся 157,7 тысячи он истратил на свои нужды, отмечают в Генпрокуратуре.

Как объяснил «Газете.uz» заместитель начальника управления Генпрокуратуры, надзирающего за следствием СГБ, Дониёр Рахматуллаев, уголовное дело не возбуждалось ранее из-за того, что потерпевшие не обращались с заявлениями.

О Юсупове также сообщалось, что в 2018 году он привлекался к уголовной ответственности по аналогичным преступлениям по статье 168 УК, и что в судебном порядке было доказано, что он «мошенническим путем, представляясь сотрудником СНБ, присвоил средства потерпевшего — гражданина Каньязова Т. К. в объеме 240 млн сумов (30 тысяч долларов)».

Мать Юсупова

10 мая примерно в 18:00 члены семьи Саида-Абдулазиза Юсупова прибыли к зданию Следственного управления СНБ на улице Чинабад (бывшая Гвардейская), узнав о его задержании и местонахождении. По словам матери журналиста Джамили Бакаевой, их встретил государственный адвокат, который заявил, что семье нужно срочно заключить с ним договор, иначе его перестанут пускать к обвиняемому. Защитник обосновал спешку тем, что в субботу и воскресенье (11 и 12 мая) управление не работает, утверждает она.

Джамиля Бакаева отметила, что государственный адвокат на третий день сообщил, что Саиду-Абдулазизу Юсупову «сбрили волосы на голове из-за жары». Мать считает это признаком психологического давления, поскольку ее сын «по определенным причинам» не бреет голову.

Спустя три дня семья Саида-Абдулазиза Юсупова наняла частного адвоката Арслана Шамарданова, которому, по словам родных, в течение четырех дней не предоставляли возможности встретиться с задержанным.

19 мая адвокат смог поговорить с Юсуповым наедине только 15 минут. В дальнейшем все встречи проходили с участием следователя СГБ Отабека Яхъёева, рассказала Джамиля Бакаева.

Она отметила, что с 24 мая вход в Управление СГБ был запрещен в связи с «карантином». «Адвоката не пускали 12 дней. После того, как мы устроили там скандал, 4 июня его допустили, но только на 20 минут и с участием следователя», — сказала она.

7 июня мать обвиняемого обратилась с заявлением о том, что в ходе следствия в отношении ее сына применяются пытки, в связи с чем она просит проведения медицинского обследования сына с участием его защитника.

8 июня Генпрокуратурой при участии защитника Арслана Шаймардонова и надзирающего за следствием прокурора Дониёра Рахматуллаева было проведено медицинское обследование Саида-Абдулазиза Юсупова с привлечением специалистов-медиков. В ходе обследования на его теле никаких телесных повреждений либо признаков пыток обнаружено не было.

Джамиля Бакаева, не удовлетворившись результатами обследования, 10 июня подала новое заявление о том, чтобы было проведено повторное медобследование, но уже с участием членов семьи.

11 июня в 9:50 адвокату позвонил Дониёр Рахматуллаев и попросил прийти на экспертизу в Республиканский научно-практический центр судебно-медицинской экспертизы (РНПЦСМЭ), но без членов семьи Саида-Абдулазиза Юсупова. Родственники все равно отправились на обследование, но их не пустили. Экспертиза началась примерно в 10:30, а в 13:30 обвиняемого увезли, рассказала Джамиля Бакаева.

Начальник отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Сурайё Рахмонова сообщила, что в до и после медэкспертизы ни Саид-Абдулазиз Юсупов, ни его родственники не обращались к прокурору с просьбой об организации свидания. Она заявила, что родственники требовали участия в процессе экспертизы, а не встречи с ним.

Мать журналиста утверждает, что она «бросилась под колеса конвоя, чтобы встретиться с сыном». Она предоставила редакции видеозапись, в которой она, сидя перед автомобилем, говорит, что письменно обращалась в прокуратуру с просьбой обеспечить участие в медицинской экспертизе, но сделать это разрешили только адвокату.





Медэкспертиза





При содействии Генеральной прокуратуры «Газете.uz» удалось поговорить с заведующим отдела сложных судебно-медицинских экспертиз РНПЦСМЭ Олегом Хваном.

11 июня на основе постановления прокурора Дониера Рахматуллаева была начата комиссионная судебно-медицинская экспертиза для определения состояния здоровья Саида-Абдулазиза Юсупова. Центр затребовал у Министерства здравоохранения независимых специалистов — невролога, кардиолога, эндокринолога, гастроэнтеролога, хирурга, сосудистого хирурга, онколога, травматолога, нейрохирурга, проктолога, а также дерматовенеролога.

«Была проведена масса исследований, все специалисты осмотрели. Были взяты кровь, необходимая для исследований, общий анализ мочи, биохимический анализ, была проведена компьютерная томография внутренних органов. Также будут дальше проводиться исследования. После получения всех результатов исследования мы будем заново собирать комиссию и будем уже приступать к составлению выводов, оценке состояния здоровья данного пациента», — рассказал Олег Хван.

Специалист сообщил, что заключения еще нет — экспертиза продолжается. «Если потребуются дополнительные методы исследований, чтобы было объективное, полное заключение, мы будем полностью проводить все необходимые методы исследования», — отметил он.

Олег Хван заявил, что Саид-Абдулазиз Юсупов во время обследования чувствовал себя удовлетворительно.

«Он сам приехал, сам ходил по всем кабинетам [без посторонней помощи]. Видимых признаков телесных повреждений не было, потому что мы три дня назад его уже освидетельствовали с членами комиссии. Сегодня на базе Республиканского центра [судебно-медицинской экспертизы] мы его осмотрели. Каких-либо видимых наружных телесных повреждений и следов мы не обнаружили», — сообщил Олег Хван.

Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы.

По его словам, Саид-Абдулазиз Юсупов отказался снимать нижнее белье для медицинского освидетельствования 8 июня и во время обследования во вторник.

«Специалист-проктолог не смог провести необходимые исследования. Он собственноручно написал, что отказывается от осмотра проктологом… Это его право, мы не можем насильно заставить… Заключения проктолога не будет», — сообщил заведующий отделом, показав подписанное Юсуповым заявление.

Олег Хван отметил, что на открытых частях тела не обнаружено телесных повреждений, но комиссия не может гарантировать, что под нижним бельем повреждений нет.

«Если бы у него были повреждения, то он должен был показать сам», — считает он.

Специалист подчеркнул, что адвокат присутствовал на экспертизе, которая длилась примерно с 11:00 до 13:30—14:00 (точное время начала и конца обследования он назвать не смог).

Комиссионная судебно-медицинская экспертиза проводится на основе вопросов, указанных в постановлении следователя. Адвокат обвиняемого был ознакомлен с постановлением и вопросами. У защиты не было никаких дополнений или предложений, отметил он.

Олег Хван уточнил, что присутствие членов семьи во время обследования возможно только с разрешения следователя. Во время проведения медицинского освидетельствования и экспертизы родственники Саида-Абдулазиза Юсупова не присутствовали.

В Генпрокуратуре сообщили, что магнитно-резонансную томографию (МРТ) пока не удалось провести из-за массы тела Юсупова (165 кг). Действующая аппаратура рассчитана на вес до 150 кг, по этой причине ведется поиск другого оборудования.

Надзор за следствием





Заместитель начальника управления Генпрокуратуры Дониёр Рахматуллаев ведет надзор за следствием СГБ с 28 мая.

Прокурор объяснил, почему родственники Юсупова не присутствовали на втором медобследовании. По его словам, экспертиза была начата на основе одного постановления от 7 июня, где мать журналиста просила участие только адвоката. Кроме того, обследование, состоявшееся 11 июня, было продолжением предыдущего осмотра.

Дониёр Рахматуллаев также подчеркнул, что в уголовно-процессуальном законодательстве нет обязательства привлекать адвоката или членов семьи к процессу медэкспертизы, но Генпрокуратура пошла навстречу, чтобы обеспечить прозрачность и объективность уголовного дела.

Замначальника управления Генпрокуратуры уточнил, что медицинское освидетельствование проводится для определения состояния здоровья обвиняемого, и исходя из его результатов может меняться мера пресечения (например, на домашний арест — ред.).

Прокурор также назвал время обследования: примерно «с 11:00 до 13:00».

По данным Дониёра Рахматуллаева, адвокат Арслан Шамарданов встречался с Саидом-Абдулазизом Юсуповым в Следственном управлении СГБ 14, 15, 18 и 24 мая, 4 июня, а также 8 и 11 июня — во время медицинской экспертизы.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что в рамках надзора над следствием СГБ до настоящего времени не обнаружил правонарушений. Он отметил, что в заявлении Джамиля Бакаева указывала, что адвокат не мог попасть к обвиняемому в течение 12 дней. По его словам, по данному случаю ведется проверка.

Прокурор добавил, что до 5 июня, когда в СМИ появилась информация о пытках, заявлений о каких-либо правонарушениях не поступало.

«Газете.uz» не удалось связаться с адвокатом Арсланом Шамардановым. По словам Джамили Бакаевой, он отказался общаться с корреспондентом редакции.