Жилой комплекс Boulevard находится на территории наиболее масштабного строительного проекта в Узбекистане — международного делового центра Tashkent City. Это совершенно новый формат городского пространства, который представляет собой стремительно развивающийся и самостоятельный мегаполис мирового уровня в самом сердце Ташкента.

Охраняемая территория, подземный паркинг, высокие потолки и свободная планировка являются атрибутами современного комфортабельного жилья. Девелопер Dream City Development представляет преимущественно отличительный проект, возводимый в центре Ташкента — жилой комплекс Boulevard.





Высокий уровень комфорта

Высокие потолки — это совершенно другое ощущение пространства. Комнаты вмещают больше света и воздуха. В апартаментах жилого комплекса Boulevard с третий по пятый этаж расстояние от пола до потолка составляет 3,40 м, в квартирах на шестом — 3,70 м, а на седьмом — 4,40 метров.

При этом каждая квартира обладает, как минимум, одним балконом. Фасад домов Boulevard выполнен из природного камня травертина с применением гипса и инновационного материала фибробетона, из которых выполнены художественные элементы архитектурного ансамбля.

Свободная планировка

Апартаменты ЖК Boulevard реализуются в свободной планировке. А это значит, что можно распорядиться пространством на свое усмотрение: объединить кухню с гостиной, выделить комнату под гардеробную, определить размер спальни и местоположение ванной комнаты.

А если жильцам будет тесно в выбранной квартире, то можно объединить соседние апартаменты на одном этаже.





Безопасность 24/7

Непременным условием комфорта в современном городском пространстве является безопасность. Пространство жилых домов в Boulevard спроектировано как автономный европейский квартал, пространство которого предназначено только для резидентов и их гостей. На входе в территорию жилого блока стоит пункт охраны.

Все входные двери в подъезды находятся под неусыпным контролем видеокамер, изображения с которых транслируются на мониторы службы безопасности. Система пропусков и регистрация гостей обеспечит контроль посетителей. Въезд на подземную парковку регулируется системой распознавания номерных знаков, что исключает возможность того, что кто-то займет чужое место.

Продуманный паркинг для всех

Для резидентов жилого комплекса Boulevard, владеющих автомобилем, предусмотрен охраняемый подземный паркинг на более 1,6 тысячи мест. Спуститься на парковку можно с любого этажа жилого дома на швейцарских лифтах Schindler даже с грузом. Также предусмотрены семейные места для машин, которые продуманы так, чтобы два автомобиля расположились друг за другом. Для гостей комплекса будут отдельные парковочные места в наземной парковочной зоне. Таким образом, дворы будут полностью свободны от машин.





Все необходимое рядом

Поблизости от жилого комплекса находятся четыре станции метро: «Дружба народов», «Алишер Навои», «Пахтакор» и «Узбекистан». Международный аэропорт находится в 10 минутах езды на автомобиле, а до ближайших детских садов, школ, учебных и медицинских учреждений можно дойти пешком. Также недалеко от ЖК расположены главные достопримечательности Ташкента: площадь Мустакиллик, цирк, стадион «Пахтакор», дворец «Дружба народов», спорткомплекс Humo Arena, а также крупные базары и мечети.

В двух шагах от апартаментов расположен парк Tashkent City с площадью более 18 гектаров, который станет новым масштабным общественным пространством в центре Ташкента. На его территории предусмотрена колоссальная зеленая зона, а также различные возможности для отдыха и развлечений, которые будут представлены в Узбекистане впервые.

На первых этажах жилого комплекса расположится грандиозная коммерческая зона — крупнейшая в столице шопинг-авеню Boulevard, аналогов которой нет в Узбекистане. Здесь будут располагаться бутики, супермаркеты, кофейни, салоны красоты, магазины, кафе и рестораны. В каждом дворе жилого дома предусмотрены современные детские площадки, а по периметру комплекса — множество аллей для прогулок.





Компания Dream City Development специализируется на создании и реализации современного и функционального пространства, отвечающего требованиям качественной и комфортной недвижимости высокого класса. Флагманские проекты компании — два комфортабельных жилых комплекса Gardens Residence и Boulevard — возводятся в наиболее престижной локации столицы Tashkent City.

Подробную информацию можно получить в офисе продаж.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Навои

График работы офиса продаж: с 9:00 до 19:00, без выходных.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22

Сайт: dreamcity.uz

Telegram: t.me/dreamcityuz

На правах рекламы.