С 1 мая — дня старта эмиссии — по сегодняшний день карты платежной системы Humo открыли уже 100 тысяч человек. В честь этого события НМПЦ совместно с банком «Ипак Йули» решил подарить обладателю стотысячной карты специальный браслет с возможностью бесконтактной и безпиновой оплаты. Им стал клиент Яккасарайского филиала банка «Ипак Йули» Эльвир Бекиров.

Данный браслет является альтернативой обычной банковской карте, сохраняет все преимущества карт Humo, но в другом форм-факторе. Транзакцию с помощью браслета возможно осуществить, приложив руку к терминалу. Ввод PIN-кода требуется только при превышении стоимости в 50 тысяч сумов.





«Мы рады способствовать продвижению инновационных продуктов. Наша цель — продемонстрировать выход процесса оплаты с помощью бесконтактных технологий на новый уровень. Скоро необязательно будет носить с собой банковскую карту, так как ее заменят привычные нам вещи и устройства: от мобильного телефона до обычного браслета. Благодарим за выбор и доверие всех пользователей платежной системы Humo и поздравляем юбилейного обладателя карты. Мы усиленно работаем над обеспечением быстрого, безопасного и бесперебойного проведения платежей и надеемся в недалеком будущем поздравить уже миллионного держателя карты Humo», — заявляет Шухрат Курбанов, директор НМПЦ.





«Наш банк активно сотрудничает с платежной системой Humo: в настоящее время по Ташкенту и Ташкентской области нами установлены около 5,5 тысячи торговых терминалов, принимающих также и бесконтактные оплаты. К тому же за месяц было выпущено около семи тысяч платежных карт данной системы. Мы были очень рады, узнав, что клиент именно нашего банка стал обладателем стотысячной карты Humo», — заявил Даврон Миртурсунов, заместитель председателя правления банка «Ипак Йули».

«Я являюсь клиентом банка „Ипак Йули“ на протяжении 12 лет и активно пользуюсь всеми предоставляемыми услугами банка. Прочитав в СМИ о новшествах, внедряемых со стороны системы Humo, решил тоже обзавестись их картами. Возможность проведения бесконтактной оплаты — это действительно новинка для нашей страны. Выражаю благодарность компании Humo и банку „Ипак Йули“ за внимание», — сказал Эльвир Бекиров, юбилейный клиент банка «Ипак Йули».

В этот же день банк «Ипак Йули» предоставил клиенту карты VISA Platinum и UnionPay Gold в качестве подарка и дополнения к карте Humо.

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