В преддверии Петербургского международного экономического форума крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS) и ведущий мировой поставщик ИКТ-решений Huawei подписали соглашение о развитии технологий 5G и пилотных запусках в России сетей связи пятого поколения в 2019—2020 годах.

Торжественная церемония подписания соглашения прошла в Кремле на межправительственном уровне в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Подписанным соглашением обменялись президент ПАО «МТС» Алексей Корня и действующий председатель правления Huawei Го Пин.

В рамках соглашения компании разработали план действий на 2019−2020 годы. Он предусматривает внедрение технологий и решений 5G и IoT на действующей инфраструктуре «МТС», развитие коммерческой сети LTE оператора до уровня 5G-ready, запуск тестовых зон и пилотных сетей 5G для различных сценариев использования, в том числе и на инфраструктурных объектах.

«Благодаря давним взаимовыгодным отношениям „МТС“ и Huawei продолжают укреплять рыночные позиции в своих областях. Сегодня с подписанием соглашения о развитии 5G наше партнерство выходит на новый уровень. Мы не только придаем импульс стратегическому сотрудничеству двух компаний в сфере высоких технологий, создавая основу для коммерческого использования сетей 5G в России в ближайшем будущем, но и способствуем дальнейшему развитию торгово-экономических отношений между Россией и Китаем», — отметил Алексей Корня, президент «МТС».

Подписанное соглашение предусматривает следующую совместную работу компаний:

консультации по вопросам эффективного использования частотного спектра;

запуск гигабитных зон LTE с высокими скоростями доступа и емкостью сети;

развертывание сетей LTE-Evolution со сверхмалой задержкой;

запуск 5G-сетей для фиксированного беспроводного доступа;

запуск 5G NR на коммерческой сети МТС;

сотрудничество по вопросам развития 5G бизнес-кейса (Robot ARM);

внедрение IoT решений для промышленности, умного города, ЖКХ, сельского хозяйства;

совместная подготовка и реализация сегмента сети 5G с учетом распределения спектра;

реализация сценариев использования 5G, в том числе умный город, умное производство, беспилотный транспорт;

реализация тестовых зон с 5G-решениями на сложных инфраструктурных объектах: скоростные поезда, метрополитен, многоэтажные жилищные комплексы и тому подобное.

«Мы очень рады заключить новое соглашение с „МТС“, особенно в такой стратегически важной сфере, как развитие 5G. Тот факт, что на церемонии присутствовали президент России и председатель КНР еще раз доказывает, насколько важно для России и Китая партнерство в технологических сферах. Huawei обладает огромным опытом в развитии сетей пятого поколения, возглавляя гонку на пути к этой технологии. Компания получила более 16 тысяч патентов в области 5G, что ставит Huawei на первое место в мире по этому показателю. Мы надеемся, что наши совместные усилия приблизят эпоху 5G в России», — говорит Го Пин, действующий председатель правления Huawei.

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