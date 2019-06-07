«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты десертов, которые можно приготовить из малины.
Ватрушки с малиной
Нежные ватрушки с ягодной начинкой можно посыпать сахарной пудрой и подать на десерт с малиновым соусом.
Малиновый десерт
Чудесный яркий десерт будет эффектно выглядеть в прозрачных формочках на любом мероприятии.
Малиновый торт-мусс
Очень простой в приготовлении и потрясающий по вкусу малиновый торт-мусс. Большой плюс этого торта — его не нужно печь.
«Штрудель» с творогом и малиной
Нежное тесто, сочная начинка из творога и малины и великолепный аромат по всему дому — это все сказочный штрудель с малиной.
Маффины с малиной
Выпечка с малиной имеет восхитительный вкус и аромат, а эти маффины — еще и невероятно нежную текстуру благодаря тому, что в их состав входят растительное масло и кефир.
Брауни-чизкейк с малиной
Два самых популярных десерта — брауни и чизкейк — объединены в один на радость всем сладкоежкам.
Пирог с малиной и безе
Очень универсальный рецепт пирога с малиной и безе. Здесь можно использовать любые ягоды и фрукты, но малина в качестве начинки подойдет лучше всего.
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