«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты десертов, которые можно приготовить из малины.

Ватрушки с малиной





Нежные ватрушки с ягодной начинкой можно посыпать сахарной пудрой и подать на десерт с малиновым соусом.

Малиновый десерт





Чудесный яркий десерт будет эффектно выглядеть в прозрачных формочках на любом мероприятии.

Малиновый торт-мусс





Очень простой в приготовлении и потрясающий по вкусу малиновый торт-мусс. Большой плюс этого торта — его не нужно печь.

«Штрудель» с творогом и малиной





Нежное тесто, сочная начинка из творога и малины и великолепный аромат по всему дому — это все сказочный штрудель с малиной.

Маффины с малиной





Выпечка с малиной имеет восхитительный вкус и аромат, а эти маффины — еще и невероятно нежную текстуру благодаря тому, что в их состав входят растительное масло и кефир.

Брауни-чизкейк с малиной





Два самых популярных десерта — брауни и чизкейк — объединены в один на радость всем сладкоежкам.

Пирог с малиной и безе





Очень универсальный рецепт пирога с малиной и безе. Здесь можно использовать любые ягоды и фрукты, но малина в качестве начинки подойдет лучше всего.

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