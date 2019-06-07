В Узбекистане до конца 2019 года должны быть обновлены стандарты и градостроительные нормы и правила в области благоустройства, в том числе предусмотрев создание доступной и благоприятной среды для лиц с инвалидностью и пожилого возраста.

Поручение об этом Министерству строительства и Министерству жилищно-коммунального обслуживания содержится в постановлении президента от 4 июня о повышении эффективности работ в сфере благоустройства населенных пунктов.

Согласно документу, к началу следующего года будут разработаны типовые проекты благоустройства территорий с применением элементов моделей «город для людей», «зеленый город» и «город-сад». Открытый конкурс на разработку типовых проектов должен быть проведен в сентябре.

В типовых проектах благоустройства территорий должны быть предусмотрены:

внедрение принципов организации улично-дорожного пространства;

создание парков, скверов и бульваров;

размещение элементов освещения и малых архитектурных форм;

формирование комфортного пространства для людей;

совершенствование условий для развития пешеходного и велосипедного движения;

организация парковочных зон;

требования к остановкам общественного транспорта, киоскам и другим нестационарным объектам;

порядок озеленения территорий с учетом комплексного ландшафтного дизайна, рекомендованных зеленых насаждений исходя из региональных климатических и природных условий;

требования к благоустройству набережных водных объектов, установке элементов декора улиц (ограждения, канализационные люки, приствольные решетки для деревьев, скамеек), рекламным и информационным конструкциям, установке указателей и информационных щитов.

После утверждения стандартов, градостроительных норм и правил, а также типовых проектов они в январе 2020 года будут изданы в виде сборников и размещены на официальных вебсайтах. Кроме того, в интернете будут опубликованы инструкции и руководства по проектированию и благоустройству.

Постановлением предусмотрено создание информационной системы «Благоустроенная территория», позволяющей гражданам направлять обращения и осуществлять общественный контроль по проблемам в сфере благоустройства, а также обеспечивать обратную связь, в том числе проводить сравнение результатов выполненной работы в формате «до» и «после».

Система позволит властям планировать совместно с населением работу по благоустройству, учитывая при этом эффективное и рациональное использование материальных ресурсов и инфраструктурных возможностей, а также привлекать граждан к участию в реализации проектов по благоустройству путем направления предложений по объектам строительства, ремонта и благоустройства.