На создание трех курортов международного уровня в Ташкентской области планируется привлечь более 500 млн долларов, сообщил заместитель премьер-министра по вопросам социального развития Азиз Абдухакимов в программе «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».
В свободной туристской зоне «Чарвак» предполагается расположить международные горнолыжные и рекреационные комплексы «Чимган» и «Бельдерсай». Объем инвестиций в эти проекты оценивается в 263,7 млн и 178,4 млн соответственно.
Кроме того, на создание экотуристического и рекреационного комплекса «Нанай» направят 62,4 млн долларов.
«В Ташкентской области предусматривается создание трех курортов международного уровня — „Чимган“, „Бельдерсай“ и „Нанай“. А также [продолжатся] проекты по Amirsoy и Юсуфхоне. В рамках этих проектов будет создано свыше 40 км туристических горнолыжных трасс, 100 новых видов туристических услуг, 25 тысяч коек для размещения, 3000 рабочих мест», — отметил Азиз Абдухакимов.
Вице-премьер отметил, что курортные услуги будут предоставляться для бюджетного, среднего и премиум сегмента.
Ранее сообщалось, что французский консорциум определит центры отдыха для развития зимних и летних спортивных курортов, аквапарков, экотуризма или альпинизма на водохранилище Чарвак. Соглашение об этом подписали 21 ноября представители компаний в сфере развития туристической инфраструктуры Orex Loisirs, Compagnie des Alpes, Geode, Egis, Epode, Patriarch и хокимият Ташкентской области.
Вице-премьер также сообщил, что в Ташкентской области планируется создать туристическое «Золотое кольцо».
«Подготовлена концепция создания в Ташкентской области „Золотого кольца“. В него войдут Зангиата, Бостанлык, Паркент, Ангрен, Ахангаран, Бука и Чиназ. В результате этой деятельности потенциал Ташкентской области повысится. Мы рассчитываем, что количество гостиниц вырастет более чем в 4 раза, гостевых домов — в более чем 3,5 раза, приезжающих туристов — в 2 раза», — считает он.
Андрей Безфамильный
Смысл этих наших “курортных зон“, если в них отдыхают олигархи, т.е. “предприниматели“, которые “честно заработали“ своим “трудом“? А обычный гражданин как горбатился 8-14 часов в сутки за сущие копейки, так и будет пахать, без выходных и отпусков, чтобы просто не умереть.