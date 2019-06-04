На создание трех курортов международного уровня в Ташкентской области планируется привлечь более 500 млн долларов, сообщил заместитель премьер-министра по вопросам социального развития Азиз Абдухакимов в программе «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».

В свободной туристской зоне «Чарвак» предполагается расположить международные горнолыжные и рекреационные комплексы «Чимган» и «Бельдерсай». Объем инвестиций в эти проекты оценивается в 263,7 млн и 178,4 млн соответственно.

Кроме того, на создание экотуристического и рекреационного комплекса «Нанай» направят 62,4 млн долларов.





«В Ташкентской области предусматривается создание трех курортов международного уровня — „Чимган“, „Бельдерсай“ и „Нанай“. А также [продолжатся] проекты по Amirsoy и Юсуфхоне. В рамках этих проектов будет создано свыше 40 км туристических горнолыжных трасс, 100 новых видов туристических услуг, 25 тысяч коек для размещения, 3000 рабочих мест», — отметил Азиз Абдухакимов.

Вице-премьер отметил, что курортные услуги будут предоставляться для бюджетного, среднего и премиум сегмента.

Ранее сообщалось, что французский консорциум определит центры отдыха для развития зимних и летних спортивных курортов, аквапарков, экотуризма или альпинизма на водохранилище Чарвак. Соглашение об этом подписали 21 ноября представители компаний в сфере развития туристической инфраструктуры Orex Loisirs, Compagnie des Alpes, Geode, Egis, Epode, Patriarch и хокимият Ташкентской области.





Вице-премьер также сообщил, что в Ташкентской области планируется создать туристическое «Золотое кольцо».