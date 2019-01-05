Горнолыжный курорт международного уровня Amirsoy, строящийся в Бостанлыкском районе Ташкентской области, планируется открыть к концу 2019 года. Открытие курорта вновь откладывается, сообщается на официальной странице проекта в Facebook. Источники «Газеты.uz» подтвердили информацию.

В компании отметили, что решение обусловлено техническими и иными причинами. «Проект будет работать в горах на протяжении многих лет, и наша задача его подготовить основательно. Полгода-год — это небольшой срок, но важная пауза для нас, поскольку на кону имидж курорта и страны в целом», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что курорт откроется 15 декабря, но позже дата была перенесена. Запуск кресельной канатной дороги был запланирован на январь.





Строительство Amirsoy осуществляется в три этапа, его полное завершение запланировано на 2022 год. Как сообщается на сайте курорта, в текущем году ожидается введение в эксплуатацию 5 подъемников гондольного, кресельного и конвейерного типов, рельефных трасс разной протяженности и сложности, комплексов летних и зимних развлечений, 4 двухэтажных и 28 одноэтажных шале в альпийском стиле, ресторанов и ширм-баров, проката снаряжения, а также парковки.

В ноябре строители из Австрии столкнулись с проблемой отсутствия нормальных автомобильных дорог и электричества. «В таких условиях педантичные австрийцы, которых привлекли к работам, не желая срывать сроки сдачи канатной дороги, сами мастерят сани, с помощью которых экскаваторы поднимают на вершину составные части», — говорилось в сообщении медиацентра при Генеральной прокуратуре.

Руководство проектом доверено мировой компании в области управления бизнес-процессами горных комплексов — PGI Management (Андорра). На ее счету множество крупных проектов в таких странах, как Франция, Испания, Индия, Аргентина, Турция, Оман, Словения, Азербайджан, Казахстан и других.