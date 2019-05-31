Соглашение о взаимном признании образования и квалификации, ученых степеней подписали правительства Узбекистана и России в рамках заседания совместной комиссии 30 мая в Ургенче, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования России.

Документ визировали начальник Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабинете Министров Узбекистана Улугбек Ташкенбаев и заместитель министра науки и высшего образования России Григорий Трубников.

Соглашение направлено на развитие двустороннего сотрудничества в сфере образования и науки, обеспечение взаимного признания образования и квалификации, ученых степеней, получаемых в России и Узбекистане, а также на активизацию взаимодействия между образовательными и научными организациями двух стран.

Документ позволит выпускникам вузов России и Узбекистана продолжать обучение и работать по профессии в любом из двух государств, что, как ожидается, будет способствовать развитию академической мобильности между странами, привлечению иностранных студентов и высококвалифицированных кадров.

«В данный момент студенты, которые получают образование в филиалах российских вузов в Узбекистане, вынуждены проходить долгую процедуру признания дипломов. Поэтому подписание соглашения — это очень важный шаг, определенный прорыв в отношениях. Я уверен, что увеличится межвузовский обмен, количество обучающихся в наших филиалах в Узбекистане, узбекские университеты станут более активно участвовать в исследовательской повестке российских университетов, — отметил Григорий Трубников.

По данным Минобрнауки, наиболее популярными специальностями среди абитуриентов из Узбекистана, поступающих в российские вузы, являются экономика, юриспруденция и лечебное дело. Самыми востребованными вузами в 2018/19 учебном году стали Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургский государственный университет и Российский университет дружбы народов.

Глава правительства России Дмитрий Медведев, выступая на заседании, напомнил, что до начала 2019/20 учебного года запланировано открытие в Узбекистане филиалов Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт», Российского химико-технологического университета имени Менделеева и Астраханского государственного технического университета.