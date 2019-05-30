Alpha Education совместно с Наргисой Баймирзаевой и Екатериной Аганджановой запускает школу Smart HR.

«С момента зарождения идеи до запуска школы прошло 2 года. Школа Smart HR — это не просто теория и академические знания. Она больше направлена на прокачивание практических инструментов, которые так необходимы бизнесу и специалистам в HR. В рамках школы мы будем передавать опыт, наработанный в международном и местном секторах за последние 15 лет», — Наргиса Баймирзаева, директор по работе с персоналом компании ДП Anglesey Food (korzinka.uz, RedTag, FLO).

Первый курс, рассчитанный на начинающих HR-специалистов и на владельцев малого и среднего бизнеса, пройдет уже 19 июня.

«Курс, с которым мы стартуем — это набор необходимых знаний для того, кто начинает строить карьеру в HR. На сегодняшний день очень высокий спрос на специалистов базового уровня на нашем рынке. Программа, дает все важное, а главное — помогает быть не номинальным HR-ом, а специалистом с комплексными, структурными знаниями, которые будут полезны бизнесу сегодня», — Екатерина Аганджанова, директор по работе с персоналом Balton Trading Asia.





Программа первого курса «надежный HR для бизнеса»:

Роль HR в бизнесе. HR как бизнес партнер. Организационная структура компании. Должностные инструкции: «живые» документы. Основы трудового кодекса: грамотный работодатель — защищенный бизнес. Подбор персонала: как найти и привлечь правильных людей для бизнеса? Адаптация: как адаптация влияет на удержание правильных сотрудников и повышает их эффективность. Основы процесса по обучению и развитию персонала. HR в цифрах: влияние HR-аналитики на управленческие решения. Корпоративная культура: как удержать персонал и повысить мотивацию?

Спикеры курса:

Наргиса Баймирзаева — директор по работе с персоналом компании ДП Anglesey Food (korzinka.uz, RedTag, FLO) c 2015 года. Опыт работы в HR — более 15 лет на рынках Узбекистана, Казахстана и России. С 2009 года в роли HR-директора в компаниях СП «УзБАТ А.О.» (2009−2015). Сертифицированный HR-специалист в области управления персоналом по профессиональной программе CHRM.

директор по работе с персоналом компании ДП Anglesey Food (korzinka.uz, RedTag, FLO) c 2015 года. Опыт работы в HR — более 15 лет на рынках Узбекистана, Казахстана и России. С 2009 года в роли HR-директора в компаниях СП «УзБАТ А.О.» (2009−2015). Сертифицированный HR-специалист в области управления персоналом по профессиональной программе CHRM. Екатерина Аганджанова — директор по работе с персоналом Balton Trading Asia. Опыт работы в сфере HR — более 15 лет. Ранее работала в качестве руководителя HR в Deloitte & Touche Uzbekistan и в качестве директора по работе с персоналом UzCarlsberg и Beeline Uzbekistan. Консультант, тренер по направлениям управление персоналом и организационное развитие.

директор по работе с персоналом Balton Trading Asia. Опыт работы в сфере HR — более 15 лет. Ранее работала в качестве руководителя HR в Deloitte & Touche Uzbekistan и в качестве директора по работе с персоналом UzCarlsberg и Beeline Uzbekistan. Консультант, тренер по направлениям управление персоналом и организационное развитие. Галина Кан — директор по работе с персоналом в СП ООО International Beverages Tashkent (производство безалкогольных напитков ТМ Pepsi, Mirinda, 7up, Lipton, Adrenaline rush, Zip, а также производство снековой продукции ТМ Пекарики и Cheers) с 2017 года. Опыт работы в HR — 10 лет. Эксперт в области администрирования персонала, мотивации и компенсаций.

директор по работе с персоналом в СП ООО International Beverages Tashkent (производство безалкогольных напитков ТМ Pepsi, Mirinda, 7up, Lipton, Adrenaline rush, Zip, а также производство снековой продукции ТМ Пекарики и Cheers) с 2017 года. Опыт работы в HR — 10 лет. Эксперт в области администрирования персонала, мотивации и компенсаций. Анна Ким — HR-бизнес-партнер ДП Anglesey Food (REDTAG, FLO). Автор курса «Эффективный подбор персонала» для рекрутеров, HR-специалистов, руководителей и для всех тех, кто занимается подбором персонала. Сооснователь тренинг-центра практической психологии в Ташкенте «Жизнь. Личность. Рост».

«Профессия HR-менеджера в странах СНГ относительно молодая — она пришла к нам с запада и постепенно заменяет специальность под названием инспектор по кадрам. Однако есть большая разница между ними, если раньше обычный кадровик занимался преимущественно делопроизводством, связанным с кадровыми ресурсами, то функционал HR-менеджера гораздо шире. HR-служба включает в себя много других функций: мотивация, развитие персонала, корпоративная культура, обучение и развитие HR-бренда. Это работа с людьми и управление персоналом. Хотите быть впереди конкурентов? Тогда этот курс для вас», — Тимур Арипов, руководитель школы бизнеса Alpha Education.

Курс стартует 19 июня (14 лекций по понедельникам, средам и пятницам, с 18:30 до 21:00).

Стоимость: 3,5 млн сумов

Подробная программа курса: https://alpha.uz/hr/

Запись по телефону: (+998) 99−835−05−25

Количество мест ограничено.

Школа бизнеса Alpha Education была запущена в Ташкенте в 2016 году и является одним из лидеров бизнес-образования в Узбекистане.

За три года школа выпустила более 55 групп, провела более 2500 лекций и обучила более 2000 человек, среди которых сотрудники Texnomart, OXYmed, EVO, SamAuto, Uzbekistan Airways, Murad Buildings, AloqaBank, Uztelecom, NBU, Les Ailes, Betomax и многие другие.

Telegram-канал школы: t.me/alphauzbekistan

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