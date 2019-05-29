Американская академия кинематографических искусств и наук зарегистрировала оскаровский комитет Узбекистана. Теперь местные кинематографисты смогут выдвигать свои фильмы на премию «Оскар», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Национальной кинокомиссии Узбекистана.

Комитет создан по инициативе Союза молодежи, а Национальная кинокомиссия выступила координационным центром. В ближайшее время координаторы представят членов комитета, а также ознакомят с системой подачи и отбора фильмов на премию.

Оскаровский комитет 1 октября выдвинет «Самый лучший международный художественный фильм» на 92-ю церемонию награждения премии «Оскар». Сама церемония пройдет 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе в театре Dolby.

Помимо Узбекистана, оскаровский комитет открыт почти в 90 странах мира, отметили в пресс-службе.