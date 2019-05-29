Делегация России во главе с председателем правительства Дмитрием Медведевым 29−30 мая посетит Узбекистан, ее примет президент Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В рамках визита в Ургенче пройдет первое заседание узбекско-российской совместной комиссии на уровне глав правительств. Это новый формат двустороннего сотрудничества, учрежденный в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан в октябре 2018 года.

Главы правительств двух стран подведут итоги состоявшегося 24 апреля 20-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и обсудят развитие торгово-экономических отношений. Запланировано также посещение Хивы.