Компания «Узавтосаноат» и Volkswagen Group Rus подписали соглашение об организации производства коммерческих автомобилей совместно с Volkswagen, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Документ (имеется в распоряжении «Газеты.uz») формализует имеющиеся предварительные переговоры по освоению продукции немецкой Volkswagen на площадях «Узавтосаноат».

Стороны договорились в ближайшее время более детально изучить технические характеристики мощностей «Узавтосаноат», а также наличие и уровень существующей логистической и иной инфраструктуры.

Возможный общий объем инвестиций в проект в случае, если будет признана его целесообразность, предварительно оценивается в сумму до 40 млн евро. Проект может быть реализован в 2019—2021 годах. Более точная оценка ожидается после завершения подготовки технико-экономического обоснования.

«Узавтосаноат» разработает бизнес-план проекта при поддержке Volkswagen Group Rus.

В ноябре 2017 года сообщалось, что узбекско-германское совместное предприятие JV MAN Auto-Uzbekistan начнет производство пикапов Volkswagen Amarok, но проект свернули.

Volkswagen Group Rus объединяет на российском рынке работу семи марок концерна: Volkswagen — легковые автомобили, Audi, Škoda, Bentley, Lamborghini, Ducati и Volkswagen Коммерческие автомобили.

С ноября 2007 года Volkswagen Group Rus производит автомобили в Калуге (в 2009 году было запущено производство полного цикла). В данный момент производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Škoda Rapid.