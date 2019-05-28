Ряд соглашений в экономической, научной и медицинской сферах подписан по итогам прошедших в Ташкенте переговоров президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, сообщила пресс-служба главы государства.

В частности, подписаны соглашения об обмене и защите информации, сотрудничестве в сфере снижения выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата и организации производства коммерческих автомобилей совместно с Volkswagen.

Академия наук Узбекистана подписала соглашение с компаниями Integra и Vamed Engineering по созданию Центра ядерной медицины и лучевой терапии в Ташкенте.

«Я вполне удовлетворен результатами сегодняшних переговоров, ставших логическим продолжением нашей встречи, которая состоялась в январе нынешнего года в Берлине, — сказал Шавкат Мирзиёев. — Мы обстоятельно рассмотрели практически все направления двустороннего сотрудничества — политический диалог, межпарламентские связи, торгово-экономическое, инвестиционное, культурно-гуманитарное взаимодействие и многое другое».

Франка-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Узбекистан 27 мая. По программе визита, опубликованной на сайте президента Германии, в Ташкенте он посетит прядильную фабрику Bakan Tex и Гёте-Институт. На следующий день президент Германии отправится в Хорезмскую область, где встретится со студентами Ургенчского государственного университета и посетит Хиву.