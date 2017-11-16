Узбекско-германское совместное предприятие JV MAN Auto-Uzbekistan начнет производство пикапов Volkswagen Amarok. Соглашение об организации совместного производства было подписано компанией «Узавтосаноат» и Volkswagen AG в рамках официального визита правительственной делегации Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым и Узбекско-германского бизнес-форума. Проект планируется реализовать в 2018—2019 годах, сообщила пресс-служба JV MAN Auto-Uzbekistan.

Соглашение означает, что на рынок Узбекистана придет новый автопроизводитель — всемирно известный бренд Volkswagen, входящий в тройку мировых лидеров по производству и продажам автотранспортных средств.

Amarok — среднеразмерный пикап в линейке моделей группы Volkswagen. Автомобиль сочетает в себе отточенную управляемость, большой дорожный просвет, высокую грузоподъемность, и опционально — систему постоянного полного привода 4MOTION, 8-ступенчатую коробку и 3-литровый мотор V6 TDI, самый мощный в классе.

JV MAN Auto-Uzbekistan является производителем большегрузной (грузоподъемностью от 15 до 50 тонн) и пассажирской техники MAN в Центральноазиатском регионе. Предприятие основано в августе 2009 года и расположено в Самаркандской области. Компания производит более 50 наименований спецтехники, включая автобусы, седельные тягачи, самосвалы, бетоносмесители, водовозы, мусоровозы и поливомоечные машины. Годовая производственная мощность предприятия составляет 3000 единиц техники.

Volkswagen AG со штаб-квартирой в Вольфсбурге (Германия) — один из ведущих мировых и крупнейших европейских автопроизводителей. В 2016 году компанией было реализовано более 10,3 миллиона автомобилей. В состав концерна входят 12 брендов из 7 европейских стран: «Volkswagen — легковые автомобили», Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, «Volkswagen Коммерческие автомобили», Scania и MAN.