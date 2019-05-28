«Газета.uz» 24 мая получила сообщение об очередном сносе дома, в котором еще проживают люди. На этот раз под ударом оказался «николаевский» дом недалеко от центра города.

Вдоль Малой кольцевой автодороги за высоким зеленым забором скрыт городок, состоящий из нескольких двух- и одноэтажных дореволюционных домов. Дома находятся на участке между Ташкентской медицинской академией (старый ТашМИ) и Академией Вооруженных сил Узбекистана. По словам жителей, дома были построены в 1903—1904 годах для военного состава. После распада СССР семей военных здесь почти не осталось.

В доме №26 продолжает жить Насиба. Здание ломают уже несколько дней. Она проживает вместе с мужем, близнецами семи месяцев и еще несколькими членами семьи. Женщина показывает трещины на стенах квартиры и местами просевший пол — все это образовалось после того, как дом стали разбирать.

Дом, в котором живет Насиба.

В соседнем подъезде разобран пол. Чтобы пройти на лестничную площадку вглубь дома, приходится вставать на перекладины. Здесь груды мусора и песка, оконные рамы сняты, а на лестничных пролетах пахнет газом.

Насиба утверждает, что 24 мая рабочие сняли крышу в ее доме. В распоряжении большой семьи 120 квадратных метров. Застройщик ООО Aliakbar Stroy Servis предложил за их квартиру 40 тысяч долларов.

Олег Борисов, проживающий в этом же доме, рассказал корреспонденту «Газеты.uz», что извещение о сносе жильцы не получили до сих пор. Решение хокима от 4 февраля жителям предоставили сотрудники районного ОВД.

В нем сказано, что компании Aliakbar Stroy Servis разрешается осуществить снос по адресу: улица Паркентская, дом 21 и построить на этом месте многоэтажные жилые дома, а также парк для военных машин Академии Вооруженных сил. Земельный участок на Малой кольцевой раньше принадлежал академии.

«В решении указан адрес: улица Паркентская, 21. Наш адрес — улица Паркент-2. Здесь девять домов под номерами 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27», — рассказал Олег Борисов.

История с застройщиком началась в феврале. Тогда, по словам жильцов, появился экскаватор, который разрушил несколько строений и исчез. Застройщики не представлялись и не ознакомили жильцов с документами.

Жители обращались в городскую прокуратуру, делали запрос в Министерство юстиции и в приемную президента. Затем 12 марта они написали письма в районную и Генеральную прокуратуру, а также в хокимият столицы с просьбой проверить законность действий неизвестных лиц (по словам жильцов, на то время они не знали, кто занимается сносом), которые производят снос без объяснений.

На втором этаже дома, в котором проживает Насиба, были коммунальные квартиры. Этих жителей расселили и улучшили их условия жизни.

Второй этаж в доме Насибы.

«А наши условия жизни хотят ухудшить. Предлагают квартиры где-нибудь на ТТЗ, Лисунова, Сергели. У нас вторая экономическая зона, а нам предлагают 200 долларов за квадрат», — говорит Олег Борисов.

У Лолиты Мелиховой квартира в одноэтажном доме с собственным двором общей площадью более 500 кв. м. Каждое строение официально оформлено. По ее словам, представители Aliakbar Stroy Servis предложили ей 50 тысяч долларов.

Женщина рассказала, что застройщик приобрел угол дома, в котором она проживает, и разрушил смежную с ее стеной часть дома. В результате повредился навес во дворе и отвалился кусок стены дома.

«У них такая метода. Они приводят дом в аварийное состояние, а потом героически нас расселяют», — говорит она.

Сотрудников компании-застройщика рядом со сносимыми домами обнаружить не удалось. По заданию бригадира рабочие ломают заколоченную досками дверь в доме №26.

Бригадир утверждает, что дома ломает не он, а «другой». Он не знает, кто его нанял. Мужчина отказался называть свое имя.

«Я частный же, какая у меня лицензия», — ответил бригадир на вопрос жителей.

«Бригадир сегодня сказал мне, что у них официальная фирма и им официально заплатили деньги. Они должны вывезти весь кирпич, который есть в соседней квартире, а я не даю им открыть дверь. А сейчас он говорит, что он частное лицо», — сообщила Насиба.

Рабочие начали выносить доски. Вскоре к подъезду подъехал грузовик, в который рабочие складывали «николаевские» кирпичи с вензелем.

Рабочий у груды «николаевских» кирпичей.

«Это твоя квартира что ли?» — спросил бригадир мужчину, который был против действий рабочих.

«Значит, я могу купить квартиру в девятиэтажном доме и начать ломать весь дом?» — возразил он.

«Да, — ответил бригадир. — Я не ломаю дом. Может, [застройщик] реставрацию хочет сделать?»

Жители утверждают, что хокимият района ремонтировал дом и крышу менее года назад.

Лолита Мелихова сообщила, что застройщик с самого начала ведет себя грубо и недружелюбно.

«Кому-то дали квартиры более-менее, кому-то дали жилье в домах, подлежащих сносу. Они на людей давят: „Если сегодня не выедете, завтра приедут бульдозеры“. Пугают людей. И некоторые не выдерживают натиска, боятся и уходят».

С февраля жители вынуждены вызывать сотрудников органов внутренних дел, чтобы спасти дома от сноса.

На приеме у хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева 25 марта представитель Министерства юстиции сказал Лолите Мелиховой, что если в решении хокима по сносу домов не прописан точный адрес, компания не имеет права выселять жильцов и разрушать строения.

«Хоким сказал, что вспомнил нашего застройщика. Тот обещал, что все люди будут довольны. „Но если он так поступает, тогда у него отберут разрешительные документы на строительство. Если так будет идти, я отменю это решение“», — так жительница дома описывает разговор со столичным главой.

Лолита Мелихова утверждает, что по данным застройщика, которые он показывает властям, в домах, подлежащих сносу, никто не проживает. По словам женщины, все жители военного городка подавали документы на признание права собственности на самовольно построенные жилые помещения по недавней разовой общегосударственной акции.

«Мы относились к квартирно-эксплуатационному управлению (КЭУ), которое решило продать всю эту территорию еще до приватизации. У военных [в годы СССР] было такое правило: без разрешения КЭУ нельзя было строить пристройки. Из-за того, что мы уже давно не относимся к КЭУ, этих документов не осталось. Поэтому многие не могут доказать, что эти пристройки стоят не 10−20 лет, а 50».

Несмотря на это, в марте бульдозер сломал туалет и душевую в доме Дамиры Хушназаровой. По словам ее мужа, строениям было больше 25 лет. Семья проживает вместе с двумя сыновьями, один из которых несовершеннолетний.

«Выживаем, приспосабливаемся. — говорит Дамира о жизни после сноса удобств. — Мыться ходим к соседям, к подружкам. Сын в тазике моется».

Жители вспоминают, каким красивым был их двор до прихода застройщика, который превратил территорию в поле с огромными ямами, грудами мусора и затопленными газонами. Они рассказывают, что мусор после сноса нескольких строений они вывозили самостоятельно.

«Мой сын сломал ногу на этом строительном мусоре», — заявил один из жителей.

Ямы во дворе остались после того, как снесли бывшие конюшни. Жители использовали их в качестве кладовых.

Редакции «Газеты.uz» не удалось связаться с компанией Aliakbar Stroy Servis. Запросы комментариев направлены в Министерство культуры и в хокимият Ташкента.