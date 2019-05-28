Компания «Узбектелеком» в первом квартале снизила тариф на интернет-каналы для операторов и провайдеров до 70128 сумов за 1 Мбит/с, сообщил временно исполняющий обязанности коммерческого директора Алишер Зуфаров на брифинге во вторник.

С декабря прошлого года тариф для операторов и провайдеров, подключенных к Международному центру пакетной коммутации, составлял 85 тысяч сумов, а в 2017 году — почти 245 тысяч сумов за 1 Мбит/с.

Более того, за первые три месяца года снизились цены на аренду портов внутри городов — с 35 тысяч до 10,5 тысячи сумов.