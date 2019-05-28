Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер 27 мая прибыл в Узбекистан с официальным визитом. В аэропорту Ташкента высокого гостя встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

28 мая состоятся переговоры президента Германии с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В узком и расширенном форматах будут обсуждены вопросы расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействия в рамках формата Узбекистан — Европейский союз, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Запланированы встречи президента Германии с представителями бизнеса и общественности, а также ряд других мероприятий.

29 мая Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Хорезмскую область.