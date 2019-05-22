Дискриминация, отчуждение, маргинализация, укоренившаяся асимметричность в распределении власти и материальное неравенство — основные препятствия на пути соблюдения права человека на безопасную питьевую воду и санитарию для всех. Перечисленные факторы препятствуют реализации целей, связанных с водными ресурсами, к 2030 году. Об этом говорится во Всемирном докладе ООН о состоянии водных ресурсов «Не оставляя никого в стороне», презентованном 21 мая в Ташкентском институте инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.

Мероприятие организовано представительством ЮНЕСКО в Узбекистане и Министерством водного хозяйства Узбекистана совместно с кафедрой ЮНЕСКО по водной дипломатии, управлению водными ресурсами и охране окружающей среды Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.

В докладе говорится, что с 1980-х годов общемировое использование водных ресурсов возрастает ежегодно примерно на 1% в результате демографического роста, социально-экономического развития и меняющейся модели потребления. Глобальная потребность в водных ресурсах будет и дальше увеличиваться. К 2050 году уровень потребления воды возрастет на 20−30% по сравнению с сегодняшними показателями.

Доступа к санитарии в мире не имеют 2,4 миллиарда человек, более 1 миллиарда не имеют доступа к безопасной питьевой воде. Это становится причиной 250 млн случаев заболеваний, 1−2% которых приводят к смерти.

Жители трущоб и горожане, проживающие за их пределами, имеют неодинаковый доступ к воде и санитарным услугам. Сельские жители в наибольшей степени страдают от нищеты, голода и отсутствия продовольственной безопасности, хотя более 80% хозяйств на селе обеспечивают производства более половины всей сельскохозяйственной продукции.

Международное гуманитарное право обязывает государства добиваться обеспечения доступа к водным ресурсам и санитарии для всех без какой-либо дискриминации. Однако существует множество препятствующих дискриминационных факторов, среди которых наиболее заметным является нищета. Дискриминации также подвергаются этнические, религиозные и языковые меньшинства, мигранты и беженцы.

«В отличие от права собственности или права на землю, которые зачастую носят временный характер, права человека на водные ресурсы и санитарию не являются временными, не требуют утверждения со стороны государства и не могут быть аннулированы», — сказала программный специалист представительства ЮНЕСКО в Узбекистане Елена Цай.

«Здесь в Узбекистане свидетельства иррационального использования воды заметны больше, чем где-либо. Для будущих поколений, чтобы никого не оставлять в стороне, необходимо постоянно помнить о том, что Аральская катастрофа — результат рук человека. И только человеческими руками мы можем добиться обеспечения всех чистой водой и санитарными условиями», — заявила постоянный координатор ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер.

Она добавила, что для достижения этой цели в Узбекистане необходимо повышать знания населения, молодежи и правительства о рациональном использовании и управлении водными ресурсами. Нужно также использовать современные технологии для рационального использования воды, привлекать и поощрять гражданское общество к решению проблем, прививать культуру бережного отношения к воде среди населения.





«Надо рассказывать и делиться информацией о том, что нужно делать, чтобы вода была доступной для всех, и как ее беречь», — подытожила Хелена Фрейзер.

Замминистра водного хозяйства Узбекистана Равшан Мамутов подчеркнул, что отдельным странам необходимо в срочном порядке решать критические проблемы, вызванные дефицитом воды и трансграничным водопользованием.

«Трансграничная природа и ограниченность водных ресурсов Центральной Азии делает воду ключевым ресурсом, во многом определяющим дальнейшее развитие региона. За последние годы благодаря политике Узбекистана, страна в корне изменила подход к региональному водному сотрудничеству», — отметил Равшан Мамутов.

«На национальном уровне мы становимся свидетелями новых вызовов, связанных с водными ресурсами. Они связаны с ростом населения, увеличением спроса на продовольствие, изменением климата, интенсивным таянием ледников. Эти факторы накладывают определенные задачи и обязательства для обеспечения водной безопасности и сохранения водных ресурсов для будущих поколений», — сказал замминистра.

В докладе отмечается, что правительства не всегда могут взять на себя всю полноту ответственности за обеспечение водоснабжения и санитарных услуг для всех граждан, особенно в странах с низким доходом. Чтобы политика обеспечивала достижение поставленных целей, необходима согласованность действий на различных институциональных уровнях, вовлечение в решение проблем неправительственных организаций, крупных корпораций и доноров.

При этом действия «в поддержку неимущих» в рамках политики декларируются значительно шире, чем предусматриваются в механизмах для отслеживания или мониторинга предоставления услуг. Это ведет к отсутствию финансовых мер в поддержку малоимущих для сокращения разрыва в обеспечении услуг, связанных с водными ресурсами. Чрезмерно амбициозная политика с постановкой нереалистичных целей, коррупция и бюрократия создают препятствия для инвестиций и реформ в области водных ресурсов, подчеркивается в докладе.

Расходы на питьевую воду и санитарию требуют крупных вложений в инфраструктуру, подключение, эксплуатацию и обслуживание. Снижение затрат на предоставление услуг является одним из способов повышения их финансовой доступности. Научные исследования, разработка и внедрение инновационных технологий, совершенствование менеджмента могут повысить производительность и привести к снижению расходов на услуги.

Для обеспечения густонаселенных городских районов водоснабжением, санитарными и гигеническими услугами рекомендуется привлекать крупномасштабные инфраструктуры и службы для совместного использования ресурсов и достижения экономии за счет массовости. При этом менее затратные децентрализованные системы водоснабжения и санитарии доказали эффективность в лагерях беженцев.

Глава представительства ЮНЕСКО в Узбекистане Фуад Пашаев заметил, что глобализация влияет на проблемы обеспечения населения водными ресурсами и санитарными услугами.

«Доступ к безопасной воде — элементарное право человека. Водные ресурсы должны предоставляться вне зависимости от их стоимости и возможности потребителя их оплачивать.Ситуация нелегка во многих странах. Вопрос доступа к воде стоит остро в Центральной Азии. Есть почва для сотрудничества и работы вместе. Мы готовы работать с любыми органами, которые хотят сотрудничать в этой области», — подчеркнул глава представительства ЮНЕСКО.

Всемирный доклад ООН о состоянии водных ресурсов разрабатывается ежегодно всемирной программой оценки водных ресурсов, создаваемой ЮНЕСКО при финансовой поддержке правительства Италии. Доклад создается на основе поддержки и существенного вклада 31 учреждения системы ООН и 39 организаций партнеров.

Доклад «Не оставляя никого в стороне» был представлен 19 марта в Женеве в рамках заседания Совета по правам человека.