Шахрух Шатургунович Шарахметов назначен заместителем министра финансов Узбекистана по вопросам государственного бюджета, сообщила пресс-служба Минфина.

До назначения он работал главным консультантом в подразделении Администрации президента по развитию экономического сектора, инвестиционной и внешнеэкономической политики.

Шахрух Шарахметов (1977 г. р.) окончил Ташкентский государственный экономический университет (1998), Университет Эксетера в Великобритании по специальности экономика, финансы и инвестиции (1999 год). Ранее также работал заместителем председателя Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма, начальником главного управления финансирования социальной сферы и науки Минфина, заместителем начальника отдела в Министерстве экономики.

Ранее первым заместителем министра финансов был назначен Тимур Ишметов, работавший первым заместителем председателя Центрального банка. Этот пост занял Ильхом Норкулов, который ранее служил зампредом Центробанка.