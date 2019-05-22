Ильхом Норкулов, работавший с апреля 2018 года заместителем председателя Центрального банка Узбекистана, назначен первым заместителем председателя ЦБ, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве.

Ранее эту должность занимал Тимур Ишметов, который накануне был назначен первым заместителем министра финансов.

Ильхом Норкулов имеет степень бакалавра международных экономических отношений Ташкентского государственного экономического университета и степень магистра Университета Глазго (Великобритания) по направлению «Экономическое развитие».

Работал в системе Министерства экономики Узбекистана и в производственном секторе экономики. Карьеру в Центробанке начал в 2010 году с должности главного экономиста. C 2013 по 2018 год возглавлял Департамент монетарной политики ЦБ.