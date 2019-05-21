Тимур Аминджанович Ишметов назначен первым заместителем министра финансов Узбекистана, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве. С 2017 года он работал первым заместителем председателя Центрального банка.

Тимур Ишметов (1979 г. р.) окончил факультет «Финансы и кредит» Ташкентского финансового института (2000), магистратуру Бирмингемского университета по направлению International Money and Banking (2005) и факультет правоведения Ташкентского юридического университета (2007).

Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности экономиста Центрального банка. До апреля 2017 года работал на различных должностях, в том числе руководил Департаментом монетарных операций, Департаментом управления международных резервов, Департаментом операций на внутреннем валютном рынке и Департаментом валютного регулирования и контроля ЦБ.

Предыдущий первый заместитель министра финансов Ахадбек Хайдаров возглавил Агентство по управлению госактивами.