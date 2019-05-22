Средневзвешенная процентная ставка по банковским кредитам в национальной валюте возросла до 24,3% по итогам марта, следует из обзора денежно-кредитной политики Центрального банка Узбекистана за I квартал 2019 года. Это наивысшее значение с начала 2013 года.

Показатель средневзвешенной процентной ставки высчитывается на основе данных всех банков без учета льготных кредитов.

В январе-марте процентные ставки формировались под влиянием ужесточения денежно-кредитных условий в IV квартале 2018 года, отмечает ЦБ.





Процентные ставки росли с июля 2018 года, когда кредиты выдавались в среднем по 19,9%.

«Такая динамика объясняется постепенным увеличением доли потребительских кредитов в структуре вновь выдаваемых кредитов процентные ставки, по которым относительно выше по сравнению со ставками кредитов для производственных целей», — говорится в обзоре.

Как отметил научный исследователь в Гарвардской школе бизнеса Ботир Кобилов в своем Telegram-канале, средняя процентная ставка по льготным кредитам составила 5,9%, что в 4 раза дешевле рыночных и в 2,7 раза ниже ставки рефинансирования Центробанка.

«Процентная ставка по кредитам на уровне 24,3% является одной из самых высоких в мире. Выше только в таких странах как Бразилия, Мадагаскар, Гамбия, Малави, Аргентина, Таджикистан и Мозамбик. Эта высокая стоимость заимствования делает практически невозможным для бизнеса и потребителей взять кредит. Это показатель высоких рисков ведения бизнеса. Решение не заключается в искусственном снижении процентной ставки в виде льготного кредита», — пишет экономист.

Отметим, что по состоянию на 1 апреля большая часть кредитов в разрезе отраслей приходится на промышленность — 35,5%, а также на физические лица — 14,5%.