20 мая примерно в 2:30 в махалле «Узбекистан» в городе Бекабаде Ташкентской области был обнаружен труп женщины с признаками убийства, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры. Тело Р. М. (1975 года рождения) было найдено в пункте по сбору мусора на улице Меъмор.

На место происшествия выехали первый заместитель генпрокурора Эркабай Таджиев, первый заместитель министра внутренних дел Даврон Назармухамедов, прокурор области, начальник областного управления внутренних дел и члены оперативно-следственной группы.

В понедельник прокуратура Бекабадского района возбудила уголовное дело по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство), ведутся оперативно-розыскные и следственные действия для раскрытия особо тяжкого преступления.