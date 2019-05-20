Председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов рассказал о планах по переводу зарплат работников бюджетной сферы на карты. Об этом он заявил на заседании Международного пресс-клуба (МПК) 18 мая.
В студию МПК поступило обращение с просьбой решить вопрос своевременной выплаты заработной платы. Обратившийся предложил начислять зарплату не позднее пятого числа месяца, чтобы люди могли планировать свои расходы.
«Сейчас в Ташкенте запускается платежная система Humo. Наша основная цель (как я понял, речь идет о бюджетных организациях, поскольку говорится о пятом дне месяца) — перевод зарплаты полностью на карту. Сейчас начата поставка более 2000 банкоматов, устанавливается программное обеспечение. Мы создадим условия для получения наличных средств через банкоматы. То есть с полным запуском системы Humo этот вопрос уже будет решен», — отметил Мамаризо Нурмуратов.
Глава ЦБ заявил, что коммерческие банки уже внедряют систему займов до зарплаты. Он также сообщил, что появятся кредитные карты.
«Если речь идет о сотрудниках субъектов предпринимательства, то [выдача зарплат] зависит от наличия средств на счету компании», — добавил руководитель Центробанка.
Ранее глава ЦБ сообщал о планах прекратить выдачу пенсий наличными и установить банкоматы в каждой махалле и местах обслуживания.
В начале 2017 года в ответ на тысячи жалоб граждан в приемную президента на задержку выплат зарплат, пенсий, пособий и стипендий, а также принудительный перевод выплат на карты и нехватку платежных терминалов и банкоматов глава государства подписал постановление о выплате всех пенсий в наличной форме.
Расул Расулов
Лафа закончилась!!! Доброе Утро 2017 год!!!
Алексей Николаевич
Так это в радость ЦБ. Проценты за снятие наличности не забудьте отменить тоже.
Назар Холмирзаев
Зачем пенсионерам эти карты.. Они иной раз забывают что если на завтрак.. А тут им ещё и пин код от карты нужно будет помнить.. Наличка пенсионерам очень облегчает процесс приобретения товаров и оплату за услуги..
А сейчас опять назад возвратиться предлогают..
Iskandar Sattibaev
Автоматически -1%
Максим Черников
Ну вот, хорошего понемногу. Получали наличностью и пластиком какое-то время? Всё, хватит. Опять всё на карту в принудительном порядке.
Манзура Воробьева
Все это отлично, главное чтобы проценты не брали за обналичку.
Александр Долженко
Камиссию сперва уберите за обналичку К пенсионеры будут обналичивать?
Bon Garc
It is very hard to control cash money that's way CB Uzbekistan is moving to carding system. But good news is launching of credit card system. It is sign of development!
sergey simonov
Ну да, ну да! Плавали, знаем.. Сколько лет до 2017 года слышали все эти обещания установить банкоматы, загружать их своевременно и т.д. и т.п. и ничего из этих обещаний выполнено не было, только в принудительном порядке всех перевели на пластиковые карты, чтобы банковским жуликам было за что брать взятки при обналичивании. То же будет и сейчас, поставки банкоматов ещё только НАЧАТЫ, программного обеспечения ЕЩЁ НЕТ (так в этой статье сказано!!!), а принудительно на пластик наши деньги начнут уже зачислять вот-вот. Почему граждане вообще должны бегать и искать какие-то банкоматы(да и будут ли они?), чтобы потратить свои заработанные деньги так как им удобнее (наличкой или безналичкой).И всё это ради того, чтобы недобросовестные работники банков (а их вон сколько, на каждом углу банковские офисы)продолжали мошенничать за счёт обнала(сколько сообщений в СМИ о задержании и увольнении банковских жуликов). Может хватит уже думать только о процветании банковского жулья, пора и об удобстве населения подумать?И причём тут ХУМО, если даже Уз Кард не смогли и не могут наладить.
Azamat Matkarimov
Бюджетников? СГБ, Прокуратура, МВД, военные, судьи — бюджетники? Они ведь получают зарплату полностью в наличной форме. Их также планируют перевести на пластик 100%?
Bahrom Usmanov
Придумали как официально обратно снять деньги с народа, с 1 млн 10 тыс, если 5 млн бюджетников снимут по 1 млн то получится большая сумма
Юлия Федосеева
Учителя итак уже давно получают 100% на пластик. Обналичивание 1%. Знаете, обидно терять 15-20 тысяч ради того чтобы получить наличку. Это полтора два часа работы!
David Suleymanov
Вроде халк банк для пенсионеров отменил проценты???
Natalie Lee
Это еще в Ташкенте с банкоматами как то нормально, а вот в областях как было один на город так и осталось. И как народу наличку получать? почему то все крутится только вокруг Ташкента, а что за его пределами тоже люди живут, никого не интересует. Печально