Председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов рассказал о планах по переводу зарплат работников бюджетной сферы на карты. Об этом он заявил на заседании Международного пресс-клуба (МПК) 18 мая.

В студию МПК поступило обращение с просьбой решить вопрос своевременной выплаты заработной платы. Обратившийся предложил начислять зарплату не позднее пятого числа месяца, чтобы люди могли планировать свои расходы.

«Сейчас в Ташкенте запускается платежная система Humo. Наша основная цель (как я понял, речь идет о бюджетных организациях, поскольку говорится о пятом дне месяца) — перевод зарплаты полностью на карту. Сейчас начата поставка более 2000 банкоматов, устанавливается программное обеспечение. Мы создадим условия для получения наличных средств через банкоматы. То есть с полным запуском системы Humo этот вопрос уже будет решен», — отметил Мамаризо Нурмуратов.

Глава ЦБ заявил, что коммерческие банки уже внедряют систему займов до зарплаты. Он также сообщил, что появятся кредитные карты.

«Если речь идет о сотрудниках субъектов предпринимательства, то [выдача зарплат] зависит от наличия средств на счету компании», — добавил руководитель Центробанка.

Ранее глава ЦБ сообщал о планах прекратить выдачу пенсий наличными и установить банкоматы в каждой махалле и местах обслуживания.

В начале 2017 года в ответ на тысячи жалоб граждан в приемную президента на задержку выплат зарплат, пенсий, пособий и стипендий, а также принудительный перевод выплат на карты и нехватку платежных терминалов и банкоматов глава государства подписал постановление о выплате всех пенсий в наличной форме.