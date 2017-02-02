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3 февраля, Пятница Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: «Газета.uz»

Пенсии будут выплачиваться полностью в наличной форме

В ответ на тысячи жалоб граждан издано постановление Президента об улучшении механизма выплаты зарплат, пенсий и стипендий.

Вчера, 21:13   Экономика  

С февраля выплата всех пенсий в Узбекистане будет осуществляться в наличной форме в полном объеме без каких-либо ограничений. Это предусмотрено постановлением Президента от 2 февраля «О дополнительных мерах по совершенствованию механизма выплаты заработной платы, пенсий, пособий и стипендий».

Документом также предусмотрено, что стипендии студентам высших учебных заведений будут выплачиваться не менее чем на 50% в наличной форме.

Кроме того, установлено, что выплата заработной платы работникам бюджетных организаций, расположенных в 58 горных и отдаленных районах, а также социальные выплаты и платежи жителям этих районов осуществляются в наличной форме в полном объеме без ограничений.

Министерству финансов, Пенсионному фонду и почтовым организациям дано жесткое поручение обеспечить регулярную выплату пенсий не позднее 27 числа соответствующего месяца.

Как говорится в официальном комментарии к постановлению, с момента создания Виртуальной приемной Президента в конце сентября 2016 года граждане подали свыше 7000 заявлений с жалобами на несвоевременные выплаты зарплаты, пенсий, пособий и стипендий, необоснованный перевод выплат в безналичную форму на пластиковые карточки, а также недостаточный уровень развития системы платежных терминалов и банковских аппаратов.

Согласно постановлению, планируется критически пересмотреть сложившиеся в регионах пропорции по выплате заработной платы в наличной форме и путем зачисления на пластиковые карточки. При этом должна быть учтена реально созданная инфраструктура платежных терминалов с тем, чтобы у людей не возникало проблем с использованием их заработной платы и они могли свободно приобрести нужные им товары и услуги.

В ближайшее время Центральный банк должен организовать работу коммерческих банков по скорейшему устранению имеющихся нарушений и недостатков, допускаемых при выплате заработной платы, пенсий, пособий и стипендий и приравненных к ним платежей. Поставлена задача обеспечить бесперебойную выдачу денежных средств со счетов хозяйствующих субъектов по их первому требованию.

Обеспечение своевременной и полной выплаты зарплаты, пенсий, пособий и стипендий будет находиться под контролем Генеральной прокуратуры, которая будет также изучать практическое применение норм по привлечению к ответственности должностных лиц коммерческих банков за нарушение установленного порядка.

Постановлением возложена персональная ответственность за обеспечение своевременной и бесперебойной выплаты зарплаты, пенсий, пособий и стипендий на генерального прокурора Ихтиёра Абдуллаева, заместителя премьер-министра Рустама Азимова и председателя Центробанка Файзуллу Мулладжанова

Одновременно постановлением предусматривается разработка и реализация широкого комплекса системных мер, соответствующих принципам рыночной экономики, направленных на своевременное и полное поступление в кассы коммерческих банков наличных денежных средств из сферы торговли и услуг с тем, чтобы обеспечить банки необходимой наличностью для выплаты зарплаты, пенсий и других социальных платежей.

Реализация постановления Президента должна кардинально исправить ситуацию с выплатами заработной платы, пенсий, пособий и стипендий и приравненных к ним платежей и способствовать обеспечению полноценной реализации законных прав граждан на получение своих денежных средств в удобной для них форме.

Текст: «Газета.uz»      33 159

Комментарии

  • Амшель Майер 02 февраля 2017 21:20

    Сначала надо конвертацию открыть. Если все товары контрабандным путем завезены, как за них выручку сдавать? А деньги в банках откуда появятся? Рыночный курс поднимится до 10000 сум

  • Sanchez Rodriguez 02 февраля 2017 21:22

    Отличная Новость!

  • Flyura Amirova 02 февраля 2017 21:23

    Наконец то услышали крик души!!!! Спасибо Ш.М. Мирзиёеву!!!

  • Kristina Fedorova 02 февраля 2017 22:45

    Ну наконец то.А то я ьудучи бухгалтером получаю з/п на пластику 100% и наш банк отказался выдовать наличку даже 30 %.наконец-то услышали бедный народ

  • Nina Selivanova 02 февраля 2017 23:29

    На мой взгляд, карточки нужно сохранить для тех, кто этого хочет, просто обеспечить возможность снимать без всяких проблем нужную сумму в терминалах, банках и т.п. Мне, например, очень удобно получать пенсию на карточку уже в начале месяца, а не простаивать в очереди за пенсией в почтовом отделении, платить за мобильную связь через CLIK, не таскать с собой пачки денег, идя в магазин, не задерживать очередь пересчётом этих пачек. А если я в нужный день не в Ташкенте, что часто случается, то потом опять бегать на почту и ждать, когда всех “очередников“ обеспечат и, возможно, нужная сумма останется для меня? Я бы хотела, чтобы каждому оставили право выбора — карточка или наличные. Не надо таких кардинальных мер, нужно просто усовершенствовать систему СНЯТИЯ НАЛИЧНОСТИ С КАРТОЧКИ, как это и делается во многих странах.

  • Ильдус Каримов 03 февраля 2017 00:09

    Спасибо нашему президенту!!! Только интересно какие районы входят в этот список ( расположенных в 58 горных и отдаленных районах) например Янгиюль входит?


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