Пенсии будут выплачиваться полностью в наличной форме

Фото: «Газета.uz»
С февраля выплата всех пенсий в Узбекистане будет осуществляться в наличной форме в полном объеме без каких-либо ограничений. Это предусмотрено постановлением Президента от 2 февраля «О дополнительных мерах по совершенствованию механизма выплаты заработной платы, пенсий, пособий и стипендий».
Документом также предусмотрено, что стипендии студентам высших учебных заведений будут выплачиваться не менее чем на 50% в наличной форме.
Кроме того, установлено, что выплата заработной платы работникам бюджетных организаций, расположенных в 58 горных и отдаленных районах, а также социальные выплаты и платежи жителям этих районов осуществляются в наличной форме в полном объеме без ограничений.
Министерству финансов, Пенсионному фонду и почтовым организациям дано жесткое поручение обеспечить регулярную выплату пенсий не позднее 27 числа соответствующего месяца.
Как говорится в официальном комментарии к постановлению, с момента создания Виртуальной приемной Президента в конце сентября 2016 года граждане подали свыше 7000 заявлений с жалобами на несвоевременные выплаты зарплаты, пенсий, пособий и стипендий, необоснованный перевод выплат в безналичную форму на пластиковые карточки, а также недостаточный уровень развития системы платежных терминалов и банковских аппаратов.
Согласно постановлению, планируется критически пересмотреть сложившиеся в регионах пропорции по выплате заработной платы в наличной форме и путем зачисления на пластиковые карточки. При этом должна быть учтена реально созданная инфраструктура платежных терминалов с тем, чтобы у людей не возникало проблем с использованием их заработной платы и они могли свободно приобрести нужные им товары и услуги.
В ближайшее время Центральный банк должен организовать работу коммерческих банков по скорейшему устранению имеющихся нарушений и недостатков, допускаемых при выплате заработной платы, пенсий, пособий и стипендий и приравненных к ним платежей. Поставлена задача обеспечить бесперебойную выдачу денежных средств со счетов хозяйствующих субъектов по их первому требованию.
Обеспечение своевременной и полной выплаты зарплаты, пенсий, пособий и стипендий будет находиться под контролем Генеральной прокуратуры, которая будет также изучать практическое применение норм по привлечению к ответственности должностных лиц коммерческих банков за нарушение установленного порядка.
Постановлением возложена персональная ответственность за обеспечение своевременной и бесперебойной выплаты зарплаты, пенсий, пособий и стипендий на генерального прокурора Ихтиёра Абдуллаева, заместителя премьер-министра Рустама Азимова и председателя Центробанка Файзуллу Мулладжанова
Одновременно постановлением предусматривается разработка и реализация широкого комплекса системных мер, соответствующих принципам рыночной экономики, направленных на своевременное и полное поступление в кассы коммерческих банков наличных денежных средств из сферы торговли и услуг с тем, чтобы обеспечить банки необходимой наличностью для выплаты зарплаты, пенсий и других социальных платежей.
Реализация постановления Президента должна кардинально исправить ситуацию с выплатами заработной платы, пенсий, пособий и стипендий и приравненных к ним платежей и способствовать обеспечению полноценной реализации законных прав граждан на получение своих денежных средств в удобной для них форме.
Вчера, 18:48
Вчера, 16:22
Вчера, 13:20
Вчера, 11:03
Вчера, 08:00
Комментарии
Сначала надо конвертацию открыть. Если все товары контрабандным путем завезены, как за них выручку сдавать? А деньги в банках откуда появятся? Рыночный курс поднимится до 10000 сум
Отличная Новость!
Наконец то услышали крик души!!!! Спасибо Ш.М. Мирзиёеву!!!
Ну наконец то.А то я ьудучи бухгалтером получаю з/п на пластику 100% и наш банк отказался выдовать наличку даже 30 %.наконец-то услышали бедный народ
На мой взгляд, карточки нужно сохранить для тех, кто этого хочет, просто обеспечить возможность снимать без всяких проблем нужную сумму в терминалах, банках и т.п. Мне, например, очень удобно получать пенсию на карточку уже в начале месяца, а не простаивать в очереди за пенсией в почтовом отделении, платить за мобильную связь через CLIK, не таскать с собой пачки денег, идя в магазин, не задерживать очередь пересчётом этих пачек. А если я в нужный день не в Ташкенте, что часто случается, то потом опять бегать на почту и ждать, когда всех “очередников“ обеспечат и, возможно, нужная сумма останется для меня? Я бы хотела, чтобы каждому оставили право выбора — карточка или наличные. Не надо таких кардинальных мер, нужно просто усовершенствовать систему СНЯТИЯ НАЛИЧНОСТИ С КАРТОЧКИ, как это и делается во многих странах.
Спасибо нашему президенту!!! Только интересно какие районы входят в этот список ( расположенных в 58 горных и отдаленных районах) например Янгиюль входит?