Приемные премьер-министра Узбекистана по рассмотрению обращений предпринимателей станут «форпостами», которые будут реально решать проблемы бизнеса, заявил председатель Торгово-промышленной палаты Адхам Икрамов на заседании Международного пресс-клуба в субботу.

Предприниматель Алексей Карпов на заседании посетовал, что для одного из проектов требовалась экологическая экспертиза, которую удалось получить в течение двух месяцев. Бизнесмен попросил упростить систему получения разрешительной документации.

Адхам Икрамов ответил, что приемные премьер-министра должны минимизировать время сертификации. «Любой сертификат нуждается в согласовании двух-трех ведомств, даже на уровне области. Это — экология, стандартизация. Поэтому сейчас эта приемная будет принимать ваши запросы, пожелания и решать их в течении семи дней», — сказал глава ТПП.

Председатель ТПП считает, что благодаря усилиям президента Шавката Мирзиёева исполнительная власть научилась уважительно относиться к предпринимателям, но бюрократические препоны все еще на каждом шагу.

«Исполнительная власть научилась говорить и слушать, но говорить „да“ пока еще не научилась. Вот эта приемная будет форпостом, который будет говорить „да“ и реально решать проблемы», — подчеркнул он.

Приемные премьер-министра по рассмотрению обращений предпринимателей создаются по указу президента от 14 мая. Они будут размещены в зданиях центров государственных услуг по всей стране.

Приемным запрещено передавать обращения предпринимателей организациям, действия или бездействие которых обжалуются. В их задачи вошли обеспечение соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательства, рассмотрение проблемных вопросов и устранение бюрократических барьеров, в том числе по вопросам выделения земельных участков и зданий, кредитов, а также получения разрешительных документов.