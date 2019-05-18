Приемные премьер-министра Узбекистана по рассмотрению обращений предпринимателей станут «форпостами», которые будут реально решать проблемы бизнеса, заявил председатель Торгово-промышленной палаты Адхам Икрамов на заседании Международного пресс-клуба в субботу.
Предприниматель Алексей Карпов на заседании посетовал, что для одного из проектов требовалась экологическая экспертиза, которую удалось получить в течение двух месяцев. Бизнесмен попросил упростить систему получения разрешительной документации.
Адхам Икрамов ответил, что приемные премьер-министра должны минимизировать время сертификации. «Любой сертификат нуждается в согласовании двух-трех ведомств, даже на уровне области. Это — экология, стандартизация. Поэтому сейчас эта приемная будет принимать ваши запросы, пожелания и решать их в течении семи дней», — сказал глава ТПП.
Председатель ТПП считает, что благодаря усилиям президента Шавката Мирзиёева исполнительная власть научилась уважительно относиться к предпринимателям, но бюрократические препоны все еще на каждом шагу.
«Исполнительная власть научилась говорить и слушать, но говорить „да“ пока еще не научилась. Вот эта приемная будет форпостом, который будет говорить „да“ и реально решать проблемы», — подчеркнул он.
Приемные премьер-министра по рассмотрению обращений предпринимателей создаются по указу президента от 14 мая. Они будут размещены в зданиях центров государственных услуг по всей стране.
Приемным запрещено передавать обращения предпринимателей организациям, действия или бездействие которых обжалуются. В их задачи вошли обеспечение соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательства, рассмотрение проблемных вопросов и устранение бюрократических барьеров, в том числе по вопросам выделения земельных участков и зданий, кредитов, а также получения разрешительных документов.
Munavar Shukurova
А когда будут слушать народ и решать его проблемы, не только предпринимателей.
Davron Akramov
Еще бы судьи выносили решения по закону, а не по звонку
Евгений Калмыков
ПРОБЛЕМА СТРАНЫ- это чиновничье безразличие и безответственность. Пока чиновники не несут никакой ответственности за свои действия или некомпетентность. Это и сдерживает развитие экономики и напрягает людей. ПОРА НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРИНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ О ГОССЛУЖБЕ, где указать, что:
1) чиновник любого уровня несет полную ответственность за своё “ДА“ и своё “НЕТ“.
2) при поступлении жалобы на решение чиновника, его рассматривает спецкомиссия (типа народного контроля с участием представителя ассоциации адвокатов), где наряду с анализом принятого решения, рассматривается вопрос компетентности принявшего решение чиновника.
3) при поступлении жалобы на решение самой спецкомиссии- проверка проводится новой комиссии с участием представителя и прокуратуры.
4) При выявлении более двух некомпетентных решений со стороны чиновника, его должны увольнять как “не соответствующего должности“.
sergey simonov
А как быть той части населения, за счёт которой и получают прибыль предприниматели? Эту часть кто-нибудь когда -нибудь будет слушать? Или только плати налоги государству и способствуй процветанию предпринимателей. Все всё равно никогда не будут предпринимателями (прибыли на всех не хватит).
Профессор Преображенский
Полностью поддерживаю комментарий Евгения Калмыкова и предлагаю правительству взять этот комментарий на вооружение. Иначе у нас так и будут байские условия- хочу “да“, не хочу “нет“. Пусть каждое решение рассматривается независимой комиссией.
Laziz Turanov
Исполнительная власть научилась уважительно относиться к предпринимателям, но 70% предпринимателей работают в тени.
Джон Галт
Жителям страны от государственного аппарата необходима только защита от внутренних и внешних посягательств на жизнь, здоровье и имущество. Всю остальную мирную деятельность граждане сами могут регулировать посредством бизнес-отношений!
Данное решение позволит существенно уменьшить не эффективный чиновничий состав и долю бюджетников оказывающих также малоэффективные услуги, а следовательно уменьшить налоговую нагрузку на все сферы деятельности граждан. Ведь народу нужна будет только эффективная внутренняя и внешняя армия (полиция).
Денс Дьяк
По застройке ситями они отлично поддакивают